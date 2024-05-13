歐洲實現2025年100萬座EV充電基礎建設目標可期

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為滿足近年電動車（EV）銷量遽增，各國政府、業者正齊力加速充電樁布建，其中歐盟以74.4萬座、市占逾18.5％，全球僅次於中國的第二大市場之姿奮起，DIGITIMES分析師江明謙推估，歐盟未來兩年每年公共充電樁新增數將達20萬座，2025年即可望達成100萬座的政策目標。

歐盟執委會（European Commission）遵循《歐盟綠色政綱》（The European Green Deal）提出的「Fit for 55」行動方案，建議2025年歐洲道路應布建至少100萬座公共充電樁，以滿足當地EV車主充電需求，並據以當作歐盟政策目標並要求轄下27個會員國齊力達標，雖然距離2025年尚有七個月的時間，但江明謙以歐盟2023全年新增17.6萬座公共充電樁推估，2025年實現100萬座的政策目標。

經分析歐洲74.4萬座公共充電樁中，超過51％集中在荷蘭、法國及德國三個國家，對照2023年這三國EV總銷量，亦佔歐洲EV市場比重超過43％。江明謙認為，EV銷售增加會帶動當地充電需求，吸引充電樁相關業者投資，以致荷、法、德成為歐洲充電樁保有量最高的三個國家。

江明謙觀察業者分布指出，歐洲前十大充電營運商市占率合計僅佔歐洲市場比重34％，反映充電服務市場分布較為平均，然而，當中僅三家為歐洲在地、且本業即為EV充電服務的業者，其他多為跨國公司，或能源相關集團轉投資充電服務的業者。