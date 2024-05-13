第30屆「中部地區傑出經理獎選拔」揭曉 選出10位傑出經理

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中部專業經理人最高榮譽-「中部地區傑出經理獎」名單出爐！由台中市企業經理協進會主辦「中部地區傑出經理獎」，聘請朝陽科技大學校長鄭道明，擔任決審主任委員，並聘請包括產、學界及媒體等代表共同評審，經過書面審查、實地訪查，及決審面談三階段嚴格評審，13日發布獲獎名單，包括童綜合醫療社團法人童綜合醫院總院長童敏哲等10位傑出經理，將於7月27日舉行隆重頒獎表揚典禮。

其中，總經理類獎，包括童綜合醫療社團法人童綜合醫院總院長童敏哲，及中部汽車總經理王永和等2位。

中小企業總經理類獎，包括崇銘紡織企業總經理陳俊嘉，及仕興機械工業總經理劉軒助等2位。

行銷類傑出經理獎，包括台北富邦銀行協理、區長司嘉琪、歐都納公司特殊販售通路群專案副總經理洪宏霖等2位

資訊類傑出經理獎，由埔基醫療財團法人埔里基督教醫院行政副院長侯宏彬獲獎。

研發類傑出經理獎，由台灣櫻花公司研發協理陳雯毅，及台萬工業公司資深研發協理羅文麟等2人當選。

至於生產類傑出經理獎，由衆程科技廠務經理張桂凰獲獎。

主辦單位的社團法人台中市企業經理協進會，將再推薦上述10位傑出經理，參選中華民國企業經理協進會主辦的第42屆國家傑出經理獎選拔，以爭取最高榮譽。

台中市企業經理協進會表示，中部地區傑出經理獎選拔，分為總經理、中小企業總經理、企劃、行銷、生產、財務、研發、資訊、人資、法務、台商總經理，及非營利組織總經理等12項類別，但得從缺。

今年度中部地區傑出經理獎選拔，由朝陽科技大學校長鄭道明，擔任決審主任委員，並聘請產、學界，及媒體代表，組成決審評審委員會。

中部地區傑出經理獎選拔整個評審流程，經過書面審查、實地訪查，及決審面談三階段的嚴格評審，最後通過授予此一榮譽，共產生10位的第30屆中部地區傑出經理，將於7月27日舉行隆重頒獎表揚典禮。

台中市企業經理協進會主辦的「中部地區傑出經理獎」，最大用意是透過傑出經理的選拔，鼓勵專業經理人致力提升企業管理績效，並表揚其對企業營運及國家經濟發展所做的貢獻。