裕隆納智捷SBL封王二連霸 展現嚴陳莉蓮「一個裕隆」氣勢

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第21屆SBL暨第19屆WSBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽自上周於板橋體育館開打，裕隆集團在執行長嚴陳莉蓮帶領下，展現「一個裕隆」的團結氣勢，集團旗下男女籃球隊都以優異表現進入冠軍戰，台元紡織女籃最終獲亞軍，裕隆納智捷籃球隊12日SBL總冠軍賽則以88：84取得五戰三勝順利封王，完成二連霸，也是隊史第七冠。

裕隆集團長期支持台灣籃球運動，也成為集團凝聚企業文化與籃球家庭日的盛事，在今年總冠軍賽現場，每場都有超過上千位裕隆集團同仁家庭及球迷到場加油，支持球員奮力拚搏、再創「隆」耀。最終場獲勝一刻拋出彩帶歡喜慶祝二連冠，嚴陳莉蓮也親臨現場剪下象徵冠軍的籃網。

嚴陳莉蓮執行長在賽後表示，今年雖然歷經波折，但裕隆仍持續穩定步伐，支持台灣籃球運動發展。這次裕隆的男女籃球隊堅持不放棄、展現團隊合作的韌性，加上場下集團同仁家庭熱情的加油，共同打造「一個裕隆」的凝聚力，很開心與大家一起齊心擦亮裕隆這個招牌。

5月15日是聯合國國際家庭日，裕隆集團以人才永續為核心，長期發展員工關懷機制，打造友善平等職場，將員工照顧視為助益社會穩定成長的力量。裕隆集團重視企業人才永續ESG，推動相關福利與家庭日活動，提供同仁可以兼顧工作與家庭的生活平衡。

除相關福利制度，集團企業也推動許多創新友善家庭措施，包含裕隆集團長期投入籃球推廣，為企業員工家屬舉辦「裕隆兒童籃球夏令營」，以及「裕隆籃球家庭日」，透過籃球將「一個裕隆」的團隊精神融入集團家庭中。

中華汽車推動友善家庭，在公司廠區附近設立逾20年的幼兒園與國小生安親照顧中心，照護時間同步員工行事曆，讓陪伴孩子零壓力；並創新推出「給薪禮俗假」，只要員工子女新生入學、兄弟姊妹結婚時都能享有有薪假，珍惜家人重要人生階段。

關照高齡少子化社會，許多有老小照顧責任的壯世代渴望兼顧家庭及職涯發展，裕隆集團將高齡長照福利納入企業福利中，成為台灣第一家創新推出「福氣小旅行」的企業，透過設計整合集團旗下無障礙車款到府接送服務，為同仁家庭長輩規劃全齡通用的無障礙交通與住房、友善行程，提供員工家庭穩定工作與家庭照顧的喘息支持。

嚴陳莉蓮於今年提出「一個裕隆（ONE YULON）」概念，帶領集團跳脫框架、跨域整合，呼應籃球齊心協力的共好精神，希望從具包容性、友善共融的工作環境出發，建構可持續發展的家庭價值。5月在籃球家庭日SBL總冠軍賽現場，同仁帶著家人共同為球員歡呼集氣、喜迎冠軍，走出球場後，仍持續與愛同行。