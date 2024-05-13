俄軍深入攻擊烏克蘭哈爾科夫州 再奪4定居點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

烏克蘭官員12日表示，俄軍針對烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的城鎮和村莊持續擴大地面進攻，導致烏克蘭東北部數以千計的平民為躲避戰火而被撤離。俄羅斯國防部12日則指，俄軍已深入烏軍在哈爾科夫州的防線，並佔領4個定居點。

據美國之音等外媒報導，由於戰鬥異常激烈，烏克蘭國民警衛隊特種部隊下屬的一獨立支隊，被迫撤離哈爾科夫州。該部隊發文說，哈爾科夫州的激戰仍持續，但由於俄軍攻勢猛烈，烏克蘭守軍只好從部分陣地撤離。

美聯社指出，由於烏軍在俄烏邊界沿線居民點之間爭奪的「灰色地帶」防守兵力不足，此舉有可能丟失更多烏領土。

哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）說，自從俄軍10日開始越境展開對哈爾科夫州的襲擊以來，至少已有4000烏克蘭平民逃離戰區。他表示，烏克蘭東北前線12日戰鬥非常激烈，而俄軍在此前24小時對烏克蘭27個居民點發動進攻。

美聯社引述軍事分析家的話說，俄羅斯此波地面攻擊似乎是在西方最新對烏軍援運抵前線之前，試圖充分利用烏克蘭守軍彈藥和武器裝備不足的劣勢。烏克蘭前線士兵說，俄軍此番對哈爾科夫州的攻擊，使用了不成比例的大規模火力準備，以及大批地面部隊進攻，以求消耗烏守軍的人力和彈藥。

烏克蘭總統澤倫斯基強調，挫敗俄羅斯對哈爾科夫州的進攻是當務之急，而且烏軍正在哈爾科夫州的7個村莊，對俄軍展開反擊作戰。他說，「挫敗俄羅斯進攻的意圖，是我們現在第一優先任務。我們能否完成這項任務將取決於每一位士兵、每一位士官、每一位軍官。」