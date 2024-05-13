《國際經濟》調查：消費疲弱 日本Q1 GDP估萎縮1.5%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】根據路透調查，由於前景不確定性，主要成長動力均下滑，預計日本在1~3月的季度經濟可能出現年減1.5%。該結果可能會阻擋了日本央行加息的努力。

對17位經濟學家進行的調查，以及日本官方將在5月16日(周四)公布GDP數據，將顯示第一季經濟季減0.4%。GDP的主要支柱崩潰，使得該季度沒有任何成長引擎支撐。

Norinchukin研究所首席經濟學家Takeshi Minami說，可能由於日圓貶值，加劇了生活成本不斷上漲的情形，讓消費者節儉的趨勢仍然強勁。他預計第一季經濟將出現年化季減1.2%的萎縮。

由於消費者看緊錢包，以防範生活成本的上漲，佔經濟比重超過50%的私人消費，第一季可能下降0.2%。

今年初的能登半島地震，也影響了產出和消費。此外豐田汽車旗下小型轎車部門大發(Daihatsu)也爆出醜聞，導致汽車產量和出貨量停滯。

資本支出也按季下降0.7%，主要是因為企業把鉅額利潤投資於工廠和設備的速度仍然緩慢。

外部需求也可能讓經濟成長減少0.3個百分點。此外，國內需求可能連續第四個季度下降。

衡量企業相互收費的關鍵指標，企業商品價格指數(CGPI)在四月可能年增0.8%，持平於三月表現。

該CGPI資料將在周二公布。