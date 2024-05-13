華夏：PVC 需求漸明朗 行情、營運增溫推進

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華夏（1305）13日舉行法說會。受制大陸需求復甦緩慢， 加上紅海事件，限縮近洋輸出、印度選舉、節慶干擾，第一季PVC價量行情受阻。展望後市，華夏表示，第二季伴隨春檢啟動，齋戒月後，南亞農業、管材及公建增溫與東南亞加工業進入傳統旺季，PVC 需求逐步明朗。

此外，美國又因運河危機未歇及市場觀望印度BIS實施進口認證在即，美貨進入亞洲競銷威脅降低，也有助PVC行情、營運增溫推進。

華夏指出，大陸第一季內外貿塑膠加工復甦緩慢，房產工業不振，壓抑PVC需求，惟紅海事件，限縮近洋輸出、選舉、節慶干擾，首季出口62萬噸年減4.1％，導致高庫存，常態出口調節拖累亞洲PVC行情反彈。

印度PVC剛性需求雖存，惟年度財政結算及臨地方大選，公建需求推遲，首季進口量66萬噸，年減26.7％，市場低價貨源充足。周邊孟加拉及東南亞市場，也因比價效應，致PVC行情漲幅縮減。

近期區域海運費飆升，刺激亞洲主流PVC到岸價上漲，另印度五月PVC內銷價未隨亞盤下調，反應雨季前需求增溫，若能帶動整體庫存去化，PVC行情築底 。

華夏認為，大陸PVC設置春檢啟動，4~5月開工率下降，庫存持續去化。雖出口運價調漲及五一周仍續生產，但亞洲市場期中需求有逐步展開跡象，庫存去化可望溫和加速。

東北亞 PVC廠商因原料成本居高及利差不足，持續策略性進行減產；東南亞業者也因原料短缺被迫降產短供。短期主要PVC廠家庫存普遍不高，多採價制量策略。

美國廠商4月持續進行檢修，但內銷房市及建材產品受通膨壓力需求低迷，外銷去庫存以其近洋競爭為主。紅海事件未降溫，輸入亞洲較難與中國貨源競爭。

此外，大陸製造業PMI表現強勁，GDP及工業生產呈現年增。政策刺激推動PVC現貨、期貨行情震盪帶穩，有助中長期需求改善。 印度每月仍維持20萬噸以上PVC進口；孟加拉經濟情勢改善補貨湧現。越南、泰國受益外銷歐美訂單成長，市場預測PVC市況可望逐漸復甦。