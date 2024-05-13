韓外長趙兌烈在北京與在中韓企代表座談

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韓國外長趙兌烈13日飛抵北京，展開為期兩天的訪中行程。趙兌烈13日與在中國的韓企負責人座談時指出，近期韓中經貿關係變化給韓企帶來嚴峻挑戰，承諾將積極開展「經濟外交」。

韓聯社報導，趙兌烈抵達北京後，隨即舉行「與在華韓企負責人對話會」。他在開場致詞時稱，韓中之間高度相互依賴是推動兩國經濟實現同步發展的原動力，但反過來也具有相應的潛在風險。中國經濟結構正在向技術密集型轉變，兩國經貿關係也從過去的互補性關係逐漸轉變為競爭性關係，這對韓國來說是嚴峻的挑戰。

趙兌烈表示，他將藉此次訪問致力於推動韓中關係不斷向前發展，加強包括韓中日領導人峰會在內的各層級對話與溝通。他說，外交部將與企業團結一致，積極開展「經濟外交」，為在中國的韓企可預期的經商活動全力以赴。

報導稱，在華韓企代表、希傑集團全球副總裁、中國區（CJ中國）總裁尹道瑄表示，儘管存在「薩德」矛盾和新冠疫情等利空因素，但中國市場過去三十年惠及兩國經濟，堅信未來三十年雙方也能制定共贏的戰略，並呼籲政府積極與中國高層人士交流溝通。

這是韓國外長時隔6年半訪問中國。當天，CJ中國、現代汽車、三星中國、大韓航空、SK中國、HD現代INFRACORE、友利銀行、LG化學、LX International、Com2uS等企業負責人出席座談會。

薩德事件是指為反制北韓彈道飛彈的威脅，韓國2016年在美國協助下在本國部署薩德反飛彈系統。首爾強調薩德系統是防禦性質，但中國及俄羅斯卻認為該系統已對其國土安全造成威脅，北京在表達抗議後，祭出禁止韓國藝人赴中演出及旅遊禁令等一連串限韓令作為反制，韓中關係因而迅速冷卻。