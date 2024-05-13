NVIDIA Grace Hopper 催化 AI 超級運算新紀元

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AI時代里程碑正在到來，NVIDIA今天宣布，Grace Hopper超級晶片將驅動全球9台頂尖超級電腦系統，為科研和創新注入強勁動力；這標誌著高性能運算產業向AI驅動系統的根本性轉變。

這9台基於Grace Hopper的全新超算系統匯聚了先進的NVIDIA Grace CPU和Hopper GPU架構，通過專利NVLink-C2C互連技術無縫整合，預計總共可提供驚人的200 Exaflops（每秒200百京次）AI運算能力，大幅超越現有系統水準。

NVIDIA超大規模和高效能運算副總裁Ian Buck表示：「AI正加速推動氣候變遷研究、藥物發現等領域的突破；Grace Hopper驅動的系統將在提升能源效率的同時，成為產業變革的關鍵力量。」

這9台系統分布在歐洲、亞洲和美洲，分別為法國的EXA1-HE、瑞士的Alps、德國的JUPITER、美國的DeltaAI、日本的Miyabi、波蘭的Helios，以及英國布里斯托大學的Isambard-AI和Isambard 3，美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室和德州先進運算中心也加入行列。

其中，法國EXA1-HE由CEA和Eviden合作建成，配備477個Grace Hopper運算節點。英國布里斯托大學的Isambard-AI系統目前已裝載168個GH200晶片，待今年夏天剩餘5,280個到位後，效能將暴增32倍，成為有史以來最高效超算之一。

布里斯托大學高效能運算教授Simon McIntosh-Smith指出，Isambard-AI將使英國成為AI領域的全球領導者，促進國內外開放科學創新。第一階段在創紀錄時間內完工，未來性能大幅提升將推動數據分析、藥物發現、氣候研究等領域發展。＂

事實上，主權AI已成為各國戰略重點，紛紛加速本土化AI超算部署，投資數據、基礎設施和人力資源，確保創新主導權。Grace Hopper推出標誌著AI硬件突破性躍遷，將顛覆傳統科研範式，開啟人類探索的全新篇章。