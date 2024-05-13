潑水節帶動1,232億元經濟 泰國免簽延長到年底帶動看房潮

泰國官方數據顯示，從今年4月1日至21日的潑水節期間，泰國共迎來了192萬人次的國際遊客，同比增長37.54%，更創造了1,403.3億泰銖（約合新台幣1,232億元）的產值。近期更是不少人在泰國買大型家俱或佛具送給家人。

據《新華社》報導，泰國旅遊和體育部在聲明中指出，今年為期21天的潑水節慶祝活動共創造了1,403.3億泰銖的產值，其中中國成為了泰國入境遊客的第一大來源國，年增89.16%，共計39.5萬人次；之後依序是馬來西亞的29.8萬人次、印度11.4萬、俄羅斯10.4萬，以及韓國的8.4萬。

報導指出，入境遊客數量的增加，應歸功於泰國政府為國際遊客便利性所做的努力，包括免簽證入境計劃和簡化的出入境手續，尤其泰國和中國自3月1日起生效的互免簽證協議，也有助於增強2國旅行的信心,泰國在台辦事處日前公告更指出，2024年5月7日 泰國內閣會議同意延期持臺灣護照及持印度護照的旅客前往泰國觀光可享30天免簽證 2024年5月11日至2024年11月11日 (6個月)近期台灣到台灣看房機率增加三成以上。

泰國房市夯，2023年當地公寓和度假別墅的營業額創下歷史新高，總值超過1,000億泰銖，泰國房市也是全球房市專家推薦首選，全球房地產指南數據顯示指出，泰國曼谷蛋黃區一房公寓總價平均落在18萬7,651美元（約新台幣590萬元）,相較台北市租金報酬約1.1%來得高。泰萬通國際地產總經理林忻蓉表示，目前我們新建案All IN ONE建案整體進度已達67%，近期不少人來泰國旅遊都順便看房，加上台灣頻傳地震，泰國沒有地震問題，加強泰國購屋的需求也增加來泰購屋動機！

泰萬通國際地產總經理林忻蓉指出，我們建案Ramintra 具備十個特色讓不少人詢問度增加、1.普夏目前在粉紅線唯一新案。2.台灣獨賣。3.距捷運站最近的捷運宅。4.一個台灣車位買曼谷市副都心。5.獨棟會所，豪宅規格。6.曼谷行政中心新區。7.最近高爾夫球場的曼谷捷運宅。8.對接兩個機場的捷運宅。9.不淹水的曼谷副都心。10.樓地板價。這也讓不少台灣來曼谷曼房的民眾更添興趣。

泰國是亞洲最合適居住國家，身為一家具有豐富經驗和卓越專業知識的公司，林忻蓉說泰萬通致力於幫助客戶實現房地產目標。林忻蓉指出，投資會主要看投資客的需求，再去做規劃跟安排，一般投報大概上看4％～7％左右，泰國房產是近年來亞洲人投資最好的選擇，泰萬通國際地產團隊過去在泰國擁有32年在地經驗，具有豐富的泰國房地產市場知識和經驗，將為客戶提供全方位的服務，包括房地產投資、租賃、物業管理一條龍的中文服務等讓消費者放心且可以做好資產風險管理。日前台灣403大地震，對此，不少人對於房地產更慎選要有防震建材的建案，林忻蓉分享，泰國不僅沒地震問題，經濟及政治局勢穩定且天災風險問題及也相較其它國家低，更有不少國際企業紛紛進入泰國投資、不僅如此醫療、國際學校等旅遊觀光，生活品質更不輸台灣。