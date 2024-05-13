青埔A19美術館特區 樺龍攜手璞園領航起飛

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2024普立茲克建築獎大師兒美館風光開幕，青埔迎來世界級建築地標，不僅話題十足，也再次站上房市熱點，青埔近年來結合高鐵幹線，到台北只要19分鐘到竹科12分鐘的時距優勢，加上國家建設陸續到位、公園綠地生活機能已開發成熟，讓青埔成為北台第三環宜居城市首選。近期大台北高房價推擠效應推波助瀾，萬物齊漲通膨風暴隱然可見、碳稅開徵、高建築成本反應在房市，回不去的態勢，肯定為青埔再掀一波購屋熱潮。

樺龍集團在二十年前即看好桃園青埔緊臨國門的關鍵地位，取得第一張青埔建照，陸續在青埔推出康橋新幹線系列，樺龍皇居大苑、樺龍潮+、樺龍青蔦、樺龍青藝、樺龍敘等案，深受客戶肯定屢創佳績，堪稱是最在地耕耘的老字號品牌，也最獲客戶信賴。

跟著時代前進腳步，隨著青埔開發進程，樺龍預演未來生活型態，將新技術、新美學、新規劃注入創新思維，除了展現優異卓越的建築規劃視野，更結合在地文化藝術創生資源，推廣青埔藝術節、畫作、盆栽、藝術家聯展、學生創作比賽、公益藝術市集，串聯在地商家，搭建青埔藝文生活圈的品味平台，讓幸福生活美感成為樺龍建築的標配。

青埔集結空港、海港、高鐵、台鐵，捷運及機場捷運之動能樞紐，4大萬坪公園、3條河川流貫及綠意盎然的生態埤塘，擁有全台最大華泰OUTLET國際名品購物城、冠德國際商城、高鐵站前商圈、桃園棒球場，超越內湖南港科技聚落，大直重劃自然生活，信義計劃商業娛樂，所有重劃區已臻完善。

繼A17領航站、A18高鐵桃園站開發飽和之後，A19美術館特區後來居上，成為進駐青埔的全新焦點，不只美術館藝術能量，更集會展中心，購物中心、青塘公園、及捷運之大成，生活機能性及未來增值性皆被看好，區段價值已等同青埔的信義計劃區。

樺龍集團為了打造青埔新世代居所，特別禮聘台北市豪宅團隊，哈佛建築大師呂建勳、光雕大師袁宗南、景觀巨匠邱光平，精鑄青埔藏家級標的，樺龍集團與璞園集團強強聯手，在A19美術館特區規劃25-39坪的千坪藝擘，期許能為青埔帶進新美感時代，領航南路地標尚未登場已是區域話題。