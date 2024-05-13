格局奇觀！「卵巢房」挑戰買方下限　內行點破：錢花在走道上

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購買預售屋一定要看懂格局平面圖，如今許多建案縮小坪數來把控總價，對於購屋族而言，當然想把每一分錢花在刀口上。最近一名網友在PTT上貼出一間主打低總價2－3房的預售格局，全區規劃20－28坪，但眾人表示看了「超不舒服」，更有人不諱言說，「根本在挑戰買方下限」。

原PO分享，該平面配置圖除了常見的「手槍房」外，還兼具暗廳、暗房、暗廁、暗廚的I型三房，以及閃電型狀玄關的「茶壺房」，好奇大家的看法？

平面圖曝光後，網友狂吐槽像「卵巢房」，規劃怪異還浪費許多空間，「這什麼格局，是在玩俄羅斯方塊喔」、「川字形屌打」、「走道有夠多，什麼鳥格局，真的挑戰買方下限」、「玄關可以走台步了」、「超越時代，走在尖端，不是一般草民可以理解」、「A6、B6格局真的是房產奇觀了」。

翔翰室內裝修設計總監盧淑媛表示，平面規劃的確較不合理，建築師可能受限於基地面積、建築法規、立面、停車條件影響柱位、高樓層須規劃大坪數、低樓層又須規劃2～3小房等條件，造就「恐龍空間」產生。

此格局詬病處在於：

1. 大樓公共梯間無採光，導致必須整天開燈且無通風

2. 各戶之間問題

•有些入口廊道過長，計入賣價不利於買方，增加購屋預算。

•格局暗廳、暗廚、暗房，使用上都需要開燈，建議臥房開放為和室兼客房或書房來使用。

•客、餐廳、廚房及房間門開口，彼此空間衝突，使用上不是那麼方便。

•且廚房使用檯面太小，部分戶別未設計在後陽台側，變成必須在密閉空間使用。

•部分浴室機能不佳，空間尺寸須檢討。

•小坪數的室內走道設計過長，無法與其他空間融合使用，浪費了空間。

盧淑媛指出，如果單看平面規劃，承如網友所說「格局沒有極限」，但若房子地點好、交通便利及有地緣關係，還是可以考慮購買，只是需要有力的室內設計來出招解難。