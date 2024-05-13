NVIDIA透過CUDA-Q推進全球量子運算中心

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

量子運算即將邁入實用化新階段，NVIDIA今天宣布，將利用開源CUDA-Q平台，推動德國、日本和波蘭國家超級運算中心的量子運算研究，量子與經典超算的緊密融合。

這三個頂尖運算中心正在將量子處理單元（QPU）整合到NVIDIA加速的高性能運算系統中。QPU是量子電腦的計算核心，運用量子態的獨特性質進行與傳統處理器截然不同的運算，在某些領域可能顯著加快計算速度。

德國於利希研究中心的JSC正在其JUPITER超級電腦中集成由IQM Quantum Computers提供、基於超導體的QPU，系統由NVIDIA GH200Grace Hopper加速。

日本產業技術綜合研究所的ABCI-Q超算則添加了QuEra的QPU，旨在推進該國量子運算計劃。該系統由NVIDIA Hopper GPU架構驅動。

位於波蘭的PSNC最近也將兩個ORCA Computing的光子QPU連接至Hopper加速的新超算分區。

NVIDIA量子和高性能運算總監Tim Costa表示：「有用的量子運算將通過量子與GPU超算緊密融合而實現。我們的量子平台正助力AIST、JSC和PSNC等機構突破科研極限，推進量子整合式超算發展。」

CUDA-Q平台支援量子運算與人工智慧相融合，解決量子位雜訊問題並開發高效算法。該開源平台已被大多數部署QPU的公司採用，提供頂級效能。