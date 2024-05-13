航海王萬海漲最兇！蔡明彰揭下一個重點 這類股補漲行情近了

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航海王夢回2021年榮景？受惠SCFI指數連五周反彈，航運股近日成為法人、散戶瘋搶標的，航運資金比重節節攀升，今（13日）盤中更一度衝破30％，其中以陽明最受追捧，而航運股這波漲勢，萬海卻更勝一籌，到底為什麼？台股分析師蔡明彰指出，運價上漲利多發酵後，下一個重點是「籌碼」。

市場臆測航海王是否將重現2021年榮景？蔡明彰表示，運價上漲是第一個階段，財報亮眼也是一個因素，然而，接下來要關注的是「籌碼」，蔡明彰指出，法人持股偏低的個股，今年可望迎來補漲行情。

關注法人進出動態，截至9日，外資同步賣超貨櫃三雄，然而投信卻反手買超長榮、陽明，其中陽明受惠高股息ETF建倉效應，而萬海則是航海王中唯一遭到土洋同步大砍。然而，萬海近期漲勢動能為何強過長榮、陽明？蔡明彰指出，萬海最新財報優於預期，法人全部項績效低頭，帶動萬海近期剽悍漲勢。

統計近三個交易日，長榮累計上漲19.1％、陽明大漲27.6％，其中陽明共兩日漲停，而萬海則是大漲32.8％居冠，連續三日強登漲停。

此外，蔡明彰也提醒，當航運股這類有飆股基因的族群，出現量能持續在放大的情況，恐對電子股造成排擠，尤其高估值、高本益比個股恐首當其衝，倒成一片。