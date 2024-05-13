《產業》韓虎嘯餐飲集團今年營收拚增2成 目標2028年IPO

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【時報記者林資傑台北報導】韓式餐飲集團韓虎嘯（RH Group）看好台灣韓式料理成長力道，預期2024年營收可望成長2成、自1.5億元增至1.8億元。創辦人張雅涵表示，集團規畫2025年起以每年新展5～8家店步調穩步擴大版圖、朝資本市場邁進，目標2028年營收達8億元、並完成IPO掛牌。

「韓虎嘯」前身是「泰一格年糕火鍋」，張雅涵在2017年收購後改為自創品牌「韓虎嘯」，7年內發展為4個品牌、全台11家直營門市的餐飲集團，包括「韓虎嘯」及「初虎mini」各3家、「韓虎嘯Express」2家、「初虎」1家。

其中，韓虎嘯、韓虎嘯Express、初虎分別定位為韓式經典料理、個人湯定食及經典定食，門市均為百貨商場店，平均客單價為550、450、350元，「初虎mini」則定位為韓式街頭美食、平均客單價200元，主要進駐百貨商場美食街。

張雅涵指出，台灣韓式料理市場規模每年約100億元，僅次於日料，高於美式與東南亞料理，韓國政府透過成功的韓流影視操作，順勢帶動韓式料理在全球普及化，以精緻化與差異化扭轉過去的廉價刻板印象，集團看好此趨勢而決定強化品牌力、積極展店。

對於新冠肺炎疫情，張雅涵坦言對餐飲業衝擊前所未見，儘管疫情降級後曾帶動一波回溫潮，但自去年下半年國人開始恢復出國旅遊後開始降溫，今年上半年市況仍冷，期間有多家餐飲業者被迫退場。不過，預期市況將在下半年起出現觸底反彈跡象。

展望2024年，韓虎嘯餐飲集團規畫6月及9月在北部各開出1家「韓虎嘯」大型門市。張雅涵預估，在既有店家規模基礎、配合新展2家大店挹注下，集團今年營收可望自1.5億元成長至1.8億元、年增達20％。

順應市況可望觸底回溫，張雅涵表示，韓虎嘯餐飲集團將自2025年起加快展店腳步，目標在穩定的財務架構上，以每年新展5～8家速度穩健擴張，以客單價較高的「韓虎嘯」及「韓虎嘯Express」為主，未來3年營收年複合成長率（CAGR）可望達50～80％。

張雅涵指出，韓虎嘯餐飲集團希望以穩紮穩打策略擴大集團營運版圖，朝向資本市場邁進，未來亦有IPO掛牌計畫，目前預期時間點應會落於2028年，屆時集團直營門市將增至35～40家，營收預估可達8億元。

此外，對於是否開放品牌加盟，張雅涵則表示，集團內部對此樂觀其成，若確定開放加盟，初期將以「初虎mini」品牌為主、朝員工內部創業方式進行，並觀察市場接受度逐步調整。海外市場則希望能透過交換品牌方式，與海外同業互相引進代理。