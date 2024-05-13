不想當盤子！竹科新貴打算到「1處」買房通勤　全網吐實情：遇過的最後還是買新竹

在房價高昂的情況下，用通勤時間換取親民房價的作法已屢見不鮮。PTT上就有一名竹科新貴坦言，因新竹房價、物價與生活品質不成正比，考慮要在林口或龜山買房，眾人則一面倒勸退，認為若真要在外縣市買房，青埔是相對適合的地點。

該名網友指出自己在新竹工作5年，目前是租屋的狀態，由於不想在此買房「當盤子」，加上老婆在台北上班，去年已經下訂龜山的新建案，生活機能佳、離台北近又有捷運，但缺點就在於需上班開車通勤，林口交流道到竹科不塞車約40分鐘，好奇其他人有無相關的經驗。

不過原PO這種通勤方式遭不少網友打槍，「時間都花在通勤上，機能再好也沒意義」、「自己找時間體會一下路線啊！覺得會非常累」、「你不可能又要住別的地方又想要竹科的薪水」、「遇過的最後還是都買新竹」、「以前剛來也是這樣想，後來接受現實，在這買房生活，其實也還不錯，再怎樣塞還是比外縣市來得好」、「有小孩非常不建議」。

也有部分網友則認為，若執意要買在外縣市，青埔會比龜山、林口更適合，「你要通勤太困難，青埔搭高鐵還有點搞頭」、「你的情況要買A18，而不是A7」、「新竹、台北最佳解就青埔，A7只有台北適合」、「你跟我一樣，我來了也不喜歡新竹，目前買青埔，打算青埔新竹通勤」、「最好解法就是買竹北或是青埔，不然就是其中一個人換工作。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，目前竹北市、新竹市區的單坪房價都比起桃園蛋黃區為高，以房價為依歸轉戰桃園市其來有自，龜山區要是以A7來說，新案都有機會在4字頭，相比新竹蛋黃區的6、7字頭比價效益彰顯。又要是論及林口新案，也是5、6字頭，還是新北市門牌，也算打臉新竹蛋黃區。

不過陳炳辰也說，通勤距離確實是很大的考驗，若往新竹的二線地帶購屋或屋齡稍舊的產品，倒是有房價下修到4字頭，甚至3字頭的可能。而該網友論及另一半的工作地點位在台北，折衷來說就屬桃園，如今高房價下，以時間換取金錢的購屋考量已不足為奇，至於生活環境與房市發展則在新竹、林口、龜山都各有優勢，未來若真有通勤困擾，再做換屋打算或另謀他就，現階段實不必太過躊躇。