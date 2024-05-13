台灣數位產業發展聯盟2024年度大會暨數位轉型專項基金發佈

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由台北市政府資訊局與台北市政府產業發展局指導，台灣數位產業發展聯盟、CrypToDAM數位資產管理公司主辦的第三屆《數位轉型大未來：區塊鏈與AI— 前瞻金融科技趨勢》產業高峰會於5月11日在台北市內湖區 t.hub 內科創新育成基地圓滿落幕！

本屆產業高峰會旨在探討數位轉型、區塊鏈、人工智慧和金融科技等前瞻趨勢，聚集了來自產官學界的專家學者和業界領袖。台灣數位產業發展聯盟（Taiwan Digital Economic Alliance）在開場後特別邀請聯盟理監事、組長、顧問代表進行剪綵，象徵2024年度的聯盟大會圓滿！

台灣數位產業發展聯盟與CT Global Asset Management Group燦通國際資產管理集團大中華區CrypToDAM數位資產管理公司將共同發行100Million美元（I、II、III期）數位轉型專項基金，定向針對數位轉型與金融科技、Web3與區塊鏈、大數據與AI、健康科技與智慧軟硬體賽道進行投資與孵化，為台灣數位轉型提供新動能！

本次峰會專題主題講座帶來眾多引人入勝的議題討論：CT Global Asset Management Group董事合夥人Lin Wu博士《數位轉型與創投孵化》、台灣大學管理學院兼任教授/美國安卓樂資本合夥人/台新證券董事林家振《AI的發展與投資趨勢》、CrypToDAM數位資產管理公司營運長張庭慈《Web3一級市場資產管理與標的辨析》、DIMONDO數位康養平台商務拓展經理周群越Andrew《區塊鏈整合AI ——新興RWA健康文旅平台》、前鴻海AI工程師Mina張雅涵《AI無所不能人類會被取代嗎？》、柢法科技創辦人/清華大學創業車庫業師《RWA引領鏈上基金新未來》。

活動期間也舉辦了數個圓桌論壇：《AI與區塊鏈技術的應用與革新》、《區塊鏈金融科技管理與趨勢展望》、《區塊鏈商務拓展與社群行銷》，中山大學廖健博博士、Dimondo Official社群經理Mizu 、DA Capital創辦人周子鈞、台灣幣安隊長鬼才阿水、鏈習生營運主理人Max、DA Capital共同創辦人ang0x.eth、ChannelDAO Co-founder老兔、Backwave Co-founder楊哲綸、KOL瘋狗堯等學者、項目方、領域KOL帶來一線的精彩分享。

特別感謝台北市政府產業發展局對本次活動的支持，台北市政府資訊局王琬宜、台北市政府勞動局劉瑾樺、高雄科技大學企業管理系楊敏里教授蒞臨開場。合作夥伴虎尾科技大學產學處、高雄科技大學企管系、金資系、波士頓大學台灣校友會、中興大學、中山醫、暨南大學等科技金融與區塊鏈社團、Web3協會、DA Capital、騰旭公司支持。