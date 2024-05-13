台中、高雄2大案將完工 大陸建設今年「鐫豊」、「和陸寓邸」交屋後將可貢獻總銷57億元業績

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸建設今（13）日在欣陸投控（3703）舉辦線上法說會時表示，大陸建設今年將會有「鐫豊」、「和陸寓邸」2大案將完工交屋，一個在台中、後者在高雄，2案都已全部完銷，總銷57億元，若完工交屋後，不動產開發事業的貢獻度可望噴出。

大陸建設今天在法說會中指出，台北市「鐫豊」之前推出，總銷22.3億元，預售時已完銷，3月已開始交屋，開始貢獻營收及獲利。

另外高雄指標大案「和陸寓邸」，今年也可望完工交屋，總銷35.1億元，大陸建設規畫興建有住宅、及飯店，預售時也完銷，完工交屋後可望加入貢獻業績陣容。

大陸建設表示，今年最近推出2案，第一是台中北屯14期「豐莚」，為大陸建設首度跨出七期，首次到14期的新案，特別邀請美國紐約建築師，規畫設計，總銷42億元。

另外，新北市板橋新案久違多年後推出新案「耑芃」，也開始銷售，總銷43億元。

大陸建設表示，4月公告，新竹北區光華段合建案已經完成簽約，為進軍新竹第一筆新案。

大陸建設表示，目前營收存量為132億元，為已簽約完成銷售合約、客戶未付款但承諾會付款的銷售款項，這些都是已經推案且銷售的金額。目前為1.8倍2023年的營收，比去年第4季營收成長8億元，主要是來自預售屋完工交屋及新成屋銷售大於交屋金額。

大陸建設表示，在未來3年可供完工認列部分，總計有7案。其中「鐫豊」，預計2月持續完工交屋。2026年之後3年營收獲利，也已準備好，總計有11筆 。

大陸建設指出，2024年計畫推案已陸續確定，包括「耑芃」、「豐莚」，另外還有預計推出的板橋面對四維公園案約52.4億元。

目前大陸建設購地推案的布局重點，為雙北市、新竹、台中及高雄。

大陸建設表示，最近幾年產品，多規畫為中小坪數，4案有八成若在50坪以下；未來產品，會依土地特色作適當定位，雖然還是中小坪數，但還是高標準打造。

大陸建設也研究了主要區域市場屋齡達30年以上老屋占比，都偏高，有助未來業務長期發展。其中台北市30年屋齡老屋，達72％以上。

至於在商業不動產的布局，大陸建設「寒居酒店」上半部住宅已全部完銷並挹注獲利，下半部為飯店大樓，出租給寒居酒店，先前已公告將公開標售，底價為41.5億元，預計6月底開標。

有投資人關心，為什麼大陸建設要標售出租給「寒居酒店」的部分樓層不動產？大陸建設回應，目前大陸建設布局商用不動產，有包括飯店和辦公室。其中辦公室有2案，規畫銷售或售後回租；至於飯店方面，當不動產有好的租金收益時，就可以決定出售，因此標售相關樓層若符合業務規畫的目標，這本來是大陸建設跨進商用不動產的原來計畫。