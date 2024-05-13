泰國潑水節後旅遊暴增　 　

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母親節期間不少人大買特買，甚至不少人買到海外，泰國官方數據顯示，從今年4月1日至21日的潑水節期間，泰國共迎來了192萬人次的國際遊客，同比增長37.54%，更創造了1403.3億泰銖（約合新台幣1232億元）的產值。近期更是不少人在泰國買大型家俱或佛具送給家人。

據《新華社》的報導，泰國旅遊和體育部在聲明中指出，今年為期21天的潑水節慶祝活動共創造了1403.3億泰銖的產值，其中中國成為了泰國入境遊客的第一大來源國，年增89.16%，共計39.5萬人次；之後依序是馬來西亞的29.8萬人次、印度11.4萬、俄羅斯10.4萬，以及韓國的8.4萬。

報導指出，入境遊客數量的增加，應歸功於泰國政府為國際遊客便利性所做的努力，包括免簽證入境計劃和簡化的出入境手續，尤其泰國和中國自3月1日起生效的互免簽證協議，也有助於增強2國旅行的信心,旅遊跟商務旅行這也增進許多國際物流的需求。

「泰國RNP集運物流有限公司」跨越國際近年來更成為台灣與泰國重要物流的重要管道之一，泰國國際物流「泰國RNP集運物流有限公司」成立於2020年6月，該公司共同創辦人Krystal表示，「泰國RNP集運物流有限公司」針對台灣中小型企業和台灣國際企業跟上市櫃公司都有專業物流管理，還提供來自各國的翻譯、像是華語也沒問題、不僅可翻譯各國語言的人才處理24小時物流程序及相關諮詢問題，要寄送到世界各地任何國家只要有相關程序都能協助處理報關及相關程序，安全、可靠，讓顧客信賴第一。

而在泰國跟台灣運送貨物的需求最近也大增，泰國RNP集運物流有限公司是一家跨國性的國際物流團隊，公司坐落於曼谷拉嘎幫區，擁有中英泰緬甸柬埔寨文等多國語言的客服團隊，為客戶提供運輸報關、採購跟單、集運快遞直郵等全方位專業服務，專業團隊一條龍管理物流相關問題，能幫台商處理物流配送共創雙贏，母親節或是逢年國節，來到泰國或是台灣配送泰國物流需求請找「泰國RNP集運物流有限公司」。