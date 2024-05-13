贈勳賴清德等13位政務人員 蔡英文：相信賴對下階段台灣帶來更多改變

蔡英文總統今天（13日）上午頒授副總統賴清德等13名政務人員勳章，感謝他們以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。蔡英文也感謝賴清德和她一起「在路上」，為國家發展打下重要基礎，賴對國家的願景以及對人民的使命，相信將會對下一階段的台灣，帶來更多進步和改變。

蔡英文也謝謝每一位台灣人民，在這條改革的路上，有焦慮、有陣痛，也有許多不同的意見，但當人們都秉持讓台灣更好的信念，就能讓對立轉變成團結，共同為台灣的改變感到自信和光榮，一起留下一個「世界的台灣」。

蔡英文今天頒授賴清德「中山勳章」、行政院長陳建仁「一等卿雲勳章」、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮、考試院秘書長劉建忻「一等景星勳章」，以及國防部長邱國正、行政院秘書長李孟諺、總統府副秘書長黃重諺、陸委會主委邱太三、前總統府副秘書長姚人多、前駐美代表高碩泰、副總統當選人蕭美琴「二等景星勳章」。

蔡英文授勳後致詞表示，今天授勳典禮是要感謝各位以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。過去8年，因為有大家攜手打拚，一起讓台灣跨出改革的第一哩路，每一步都走得艱辛，但每一步都為我們的下一代，打造一個更好的國家。

她表示，為了追求社會真正的和解，在促轉會和原轉會努力下，進行更全面轉型正義工作，像是婚姻平權，在走過風雨之後，我們都看到，不論性別、性傾向，都可以和所愛的人一起成家，是一件多麼美好的事情。

蔡英文特別感謝賴清德，和她一起「在路上」，為國家發展打下重要基礎。他對國家的願景及對人民的使命，相信將會對下一階段的台灣，帶來更多進步和改變；也感謝陳建仁院長和鄭文燦副院長帶領各部門有效協調、成功推動許多重大政策，增進人民福祉，打造溫暖堅韌的台灣。

她也要謝謝每一位台灣人民。在這條改革的路上，有焦慮、有陣痛，也有許多不同的意見，但當秉持讓台灣更好的信念，就能讓對立轉變成團結，共同為台灣的改變感到自信和光榮。她並感謝現場每一位執政團隊的夥伴，一起留下一個「世界的台灣」。她相信，未來無論我們在任何崗位上，都會繼續為臺灣一起努力打拚。

陳建仁代表行政團隊致詞時，感謝蔡總統在2016年開始，召集大家進入執政團隊一起同甘共苦，儘管經歷很多艱難，仍然打造出一條康莊大道，讓台灣能夠向前邁進。他以六個名詞來形容執政團隊，第一，勇敢改革創新的團隊；第二，講求效率的團隊；第三，提升國家競爭力的團隊；第四，捍衛自由民主人權的團隊；第五，照顧弱勢的團隊；第六，全球驚艷的團隊。

陳建仁表示，2016年蔡總統當選時，鼓勵大家一定要謙卑、謙卑、再謙卑，而我們確實是一個謙卑的行政團隊。他也要祝福蔡總統卸任後，能符合聖經上的一句話「這場好仗，我已打完；這場賽跑，我已跑到終點；這信仰，我已持守」。