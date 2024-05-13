台積、航運領軍台股創新高 法人：短線震盪 但這原因中長線仍可期

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外資買超158.87億元 三大法人5/13合計買超台股139.67億元

台積電利多消息頻傳，上周五台積電美股ADR大漲4.5％激勵下，台積電今（13）日早盤跳空大漲23元，帶領台股指數早盤大漲逾200點、最高見到20,933點的歷史新天價，航運族群也在運價上揚帶動下，貨櫃三雄股價爆量噴出，成為今日台股人氣焦點，但因記憶體、金融、重電等族群不給力，拖累指數下滑，終場加權指數仍上漲148.87點、以20,857.71點作收，收盤指數仍順利創下歷史新高，成交量為4,264億元。

三大法人今（13）日合計買超139.67億元，其中，外資買超158.87億元、投信買超29.19億元、自營商（自行買賣+避險部分）賣超48.39億元。

法人表示，台股指數創下歷史新高，漲多後震盪難免，短線不排除較大回檔整理，不過，台股上市櫃企業獲利成長動能轉佳，且台股在亞洲各國中成長率僅次於韓國，預期中長線行情仍可期。

法人指出，儘管目前電子業處於傳統淡季，不過目前盤勢呈現良性類股輪動，預期隨外需逐步回暖、內需熱度有望延續下，可留意非電利多題材及產業復甦投資機會；至於電子族群，對產業後市表現並不看淡，持續看好相關AI受惠之電子零組件、先進製程及半導體供應鏈投資機會。

（數位編輯）

台積電航運衝鋒 台股漲148點收20,857點創新高

台積電領軍，貨櫃三雄助攻，台股早盤大漲224點衝20,933點創新高，終場加權指數上漲148.87點，收在20,857.71點，創歷史收盤新高。法人表示，台股今天漲多後震盪難免，短線不排除較大回檔整理，但中長多行情仍可期。

大盤今天成交值新台幣4,264.01億元，電子股終場漲1％，金融下挫0.48％，電機機電挫跌2.97％，人工智慧AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群小漲0.09％，代表中小型股的櫃買OTC指數跌0.21％。電子今天成交值占台股整體成交值比重47.5％，航運占比增至20.4％。

主要電子權值股台積電終場收819元，漲幅2.12％，漲17元，市值增加約4,409億元，重返21兆元之上至約21.24兆元。

聯發科收1,115元，漲1.83％。鴻海收平盤169.5元；日月光投控跌2.31％，收148元。聯電收52.4元，小漲0.38％；台達電收316.5元，跌0.78％。

人工智慧AI伺服器概念股漲跌互見，其中廣達收274.5元，漲1.48％。緯創收111元，跌2.63％；緯穎收2385元，跌0.83％；奇鋐收626元，跌1.88％。

重電族群今天重挫，華城收750元，跌6.02％；士電收260元，大跌8.29％；中興電收167.5元，跌5.9％。

貨櫃三雄今天強勢表態，長榮收205.5元，漲6.2％。陽明收漲停66.6元；萬海收漲停70.1元。

股價超過千元的高價股拉回震盪守住「十二千金」，其中弘塑和M31跌出千元行列，鈊象小跌未能站回千元。

台新台灣IC設計動能ETF基金經理人黃鈺民指出，台股加權指數在歷史新高位置，漲多後震盪難免，短線不排除較大回檔整理，但中長多行情仍可延續。

黃鈺民分析，市場預期今年美國聯邦準備理事會（Fed）降息腳步恐落在9月甚至之後，幅度相對減少，美10年公債殖利率維持高檔，預期短線大盤震盪加劇，區間盤整格局。

不過觀察基本面，黃鈺民表示，台股上市櫃企業獲利成長動能轉佳，且台股在亞洲各國中成長率僅次於韓國，預期中長期行情仍可期。

（中央社）

台股「航」向20,857.71新高 專家：電子、非電這樣安排

台積電（2330）與航運扮推手，台股創收盤指數新高！受到上週五台積電ADR大漲收高激勵，台積電扮演台股闖關總司令，帶領台股指數今（13）日一開盤就站上20900點，航運股亦適時助攻，不過傳產股吸金，讓失血的電子股賣壓湧現，台股指數在創高後拉回，所幸收盤指數仍順利創下歷史新高，終場加權股價指數為20,857.71點，上漲148.87點，成交量為4264.01億元；OTC指數為247.12點，下跌0.53點，成交量為833.72億元。

今天上市各類股以航運類股表現最佳，上漲3.74％，其次是橡膠類股及其他類股，分別上漲2.46％及1.7％；表現較差者為機電類股、觀光類股及玻璃類股，其中機電類股下跌2.97％，觀光類股下跌1.33％，玻璃類股下跌0.68％。上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲2.06％，表現最差為電子通路類股、下跌1.15％。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，由於美國就業市場降溫，市場法人認為有助美國聯準會態度偏鴿，加以歐、英央行可望於6月開始降息、美股財報偏正面，使市場風險情緒回溫，資金亦同步回流台股，帶動大盤上週週線連3紅，5周一早盤開高，加權指數再攀新高。

儘管目前電子業處於傳統淡季，不過目前盤勢呈現良性類股輪動，預期隨外需逐步回暖、內需熱度有望延續下，可留意非電利多題材及產業復甦投資機會；至於電子族群，預估目前多數廠商庫存已去化到正常水準，外銷訂單也顯示需求逐漸穩定復甦，對電子產業後市表現並不看淡，持續看好相關AI受惠之電子零組件、先進製程及半導體供應鏈投資機會。

元富投顧總經理鄭文賢表示，目前操作原則上不追高，指數續攻下「低進高出，價差應對」，就產業輪動來看，以AI伺服器和散熱族群為主，包括組裝廠、水冷散熱、機器人概念和被動元件等；熱門次產業輪動，包括金融、營建、資產和觀光等。

（時報資訊）