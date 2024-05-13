友達Micro LED差異化技術再突破 透明、大型、可撓技術SID亮相

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友達以「Revolutionizing Visual Experience」為主題，在SID展現Micro LED透明化、大型化、可撓化技術於顯示器之型態、尺寸、使用情境上的突破，首次亮相的可攜式17.3吋對折螢幕、單片尺寸全球最大的Micro LED螢幕及全球首款內建鏡頭的車用顯示解決方案。

Micro LED顯示技術擁有高解析度、高亮度及低功耗、高可靠度等特點，成為次世代顯示器霸主，友達累積多年量能，整合上下游供應鏈，引領夢幻團隊率先實現多元場域應用並累積出貨實績，並於其透明化、大型化、可撓化三大領先技術研發差異化產品，描繪Micro LED智慧生活新藍圖。

可撓化技術打破既有螢幕的表現形式，友達於SID首次亮相17.3吋Micro LED對折顯示螢幕，其彎折鉸鏈半徑僅有4mm，對折設計讓顯示空間最大化，也讓大型螢幕便於攜帶，更一機整合平板電腦與顯示螢幕雙功能，搭載廣色域Adobe 100％、1000 nits超高亮度，在戶外使用仍保有精準色相與清晰亮度，可滿足旅人、攝影師、設計師、Youtuber或IG直播主等的即時製作需求，是即拍、即傳、即時繪圖、觀看流量的最佳幫手。

而大型化技術則解鎖顯示器的尺寸限制，推出單片尺寸全球最大的31吋Micro LED顯示螢幕，搭載先進驅動顯示技術、A.R.T.兩大技術，透過特殊的表面處理，讓顯示器減少環境光造成的反射眩光，放置戶外或室內皆可如實呈現畫面的質感，更以無邊框設計帶來超廣角視覺體驗，可無縫拼接成無限大的螢幕，亦可應用於醫療管理場域。

友達特別針對前座駕駛與乘客設計兼具娛樂與安全的高畫質螢幕，其車艙前座的Micro LED螢幕以透明、無邊框設計，搭配163ppi畫素密度、陽光下保有最高5000 nits亮度，提供駕駛清晰的資訊與安全開闊的交通視野。

副駕駛座螢幕則為全球首款內建鏡頭的智慧Micro LED顯示器，充分發揮Micro LED能自由結合感測技術的強項，其解析度為FHD、最高亮度可達5000 nits，並利用Micro LED低佔地的特性，搭載UDC（Under-Display Camera）技術，內建隱藏式鏡頭釋放螢幕空間，讓縮減邊框設計更加自由。