《盤後解析》台股「航」向20857.71新高 專家：電子、非電這樣安排

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【時報記者張漢綺台北報導】台積電(2330)與航運扮推手，台股創收盤指數新高！台股指數想要創新高，不僅要有權王台積電當主帥，也要有航運當助手，今天的台股就是看權王與航運股表演。

受到上週五台積電ADR大漲收高激勵，台積電也不客氣扮演台股英雄闖關總司令，帶領台股指數一開盤就站上20900點，航運股亦適時助攻，長榮(2603)大漲站上200元關卡、陽明(2609)、萬海(2615)、陽明(2609)、中櫃(2613)等亮燈漲停作收，搭配京晨科(6419)、藍天(2362)、潤泰全(2915)、華盈(3520)、偉聯(9912)、海悅(2348)、堤維西(1522)、群翊(6664)、研通(6229)、佳能(2374)、大恭(4706)、智通(8932)、連宇(2482)、兆勁(2444)、永道-KY(6863)、大立(4716)、桓達(4549)、訊舟(3047)等股價亮燈漲停，與台積電攜手推升盤中指數至20933.28點，再創歷史新高，不過傳產股吸金，讓失血的電子股賣壓湧現，亞翔(6139)、群聯(8299)、智基(6294)及世紀(5314)跌停作收，櫃買指數由紅收黑，台股指數也在創高後拉回，所幸收盤指數仍順利創下歷史新高，終場加權股價指數為20857.71點，上漲148.87點，成交量為4264.01億元；OTC指數為247.12點，下跌0.53點，成交量為833.72億元。

今天上市各類股以航運類股表現最佳，上漲3.74%，其次是橡膠類股及其他類股，分別上漲2.46%及1.7%；表現較差者為機電類股、觀光類股及玻璃類股，其中機電類股下跌2.97%，觀光類股下跌1.33%，玻璃類股下跌0.68%。上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲2.06%，表現最差為電子通路類股、下跌1.15%。

就技術面來看，在台積電及航運股大漲帶動下，今天台股盤中指數攻抵20933.28點，再創歷史新高，終場上漲148.87點，以20857.71點作收；元富投顧總經理鄭文賢表示，近期美股主要指數持續走高，且四大支柱台積電、聯發科、鴻海和富邦金(2881)走勢平穩，短線台股指數強勢，不過宜注意盤面輪動要健康，避免只漲台積電，其他不漲的情況，且量能不宜失控或過度量縮，緩步增溫4500億元到5500億元是好量，不宜縮到4000億元以下。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，由於美國就業市場降溫，市場法人認為有助美國聯準會態度偏鴿，加以歐、英央行可望於6月開始降息、美股財報偏正面，使市場風險情緒回溫，資金亦同步回流台股，帶動大盤上週週線連3紅，週一早盤開高，加權指數再攀新高。儘管目前電子業處於傳統淡季，不過，目前盤勢呈現良性類股輪動，預期隨外需逐步回暖、內需熱度有望延續下，可留意非電利多題材及產業復甦投資機會；至於電子族群，預估目前多數廠商庫存已去化到正常水準，外銷訂單也顯示需求逐漸穩定復甦，對電子產業後市表現並不看淡，持續看好相關AI受惠之電子零組件、先進製程及半導體供應鏈投資機會。

鄭文賢表示，目前操作原則上不追高，指數續攻下「低進高出，價差應對」，就產業輪動來看，以AI伺服器和散熱族群為主，包括組裝廠、水冷散熱、機器人概念和被動元件等；熱門次產業輪動，包括金融、營建、資產和觀光等。