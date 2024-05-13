《汽車股》三陽DRGBT 寫台灣機車紅點設計新頁

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【時報記者葉時安台北報導】三陽工業(2206)今年前4月營收成長6.71%，也將於周二5月14日公布今年第一季財報，三陽機車領牌數連續5個月穩居冠軍，旗下新一代DRGBT的概念車於2023年11月米蘭車展展示結束後，立即送往德國參加紅點設計獎參賽，並榮獲產品設計獎，DRGBT也是台灣機車外型設計第一次在紅點設計獲獎，三陽也預告，新一代DRGBT將於近期上市。

新一代DRGBT概念車以全面進化後的高性能速克達之姿再度登場，由Nova Design設計，意在將這台旗艦白牌速克達的整體外型，再次進化到全新的境界。

新一代DRGBT的概念車於2023年11月米蘭車展展示結束後，立即送往德國參加紅點設計獎參賽，並榮獲產品設計獎。紅點設計獎由德國著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen於1955年創立，每年吸引數十個國家、超過1萬件作品角逐獎項，是公認世界四大設計競賽的其中之一，而DRGBT也是台灣機車外型設計第一次在紅點設計獲獎。

全新世代的DRGBT將更多東方龍的仿生元素融合車身設計，延續「DRGBT-龍」獨特的品牌輪廓、鮮明個性，並結合藝術、工程、文化與科學等多方設計觀點，打造出更現代化的跑車外型設計。新一代DRG將透鏡大燈巧妙得隱藏在分件層次之中，將定位燈置於主要焦點位置，展現出高級感及濃烈的神祕氛圍；定位燈的設計靈感源自侵略性的龍牙，以幾何陣列的形式詮釋，細膩融合了龍的形象和現代科技感。尾燈及亮起的煞車燈號則是猶如龍吐息時的火光，明暗之間，龍的形象幻化在眼前。

SYM期許在車輛造型不斷挑戰更新的思維，呼應SYM持續創新的品牌精神，本次DRGBT獲獎的殊榮不只代表DRGBT的外型設計再次突破框架，更代表Nova設計公司攜手SYM正式走向交通工具設計的世界舞台。