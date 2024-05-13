「生髮寶提升頭皮健康度」她從顧客成為經銷推薦給許多客人回購率都變高

現代人壓力大掉髮問題多，S-GLOW生髮寶經銷商Phoebe表示，以前長期工作壓力大、晚睡的情況，導致掉髮很嚴重，每次洗頭都是掉一大把，超級困擾！曾經住朋友家，隔天她打電話問我要不要去看醫生，因為地板全部都是我的頭髮，我才驚覺這不正常！後來使用S-GLOW生髮寶，很快就感受到效果超好，後來自己成為經銷推薦給許多客人回購率都變高。

Phoebe從一開始工作壓力大，意識到自己的確實髮量少很多、髮際線也越來越後退，也試過用洗髮精、頭皮水，效果很有限，因為都是在頭皮表層下功夫，但後來發現要讓頭髮長得好，她發現關鍵是「把頭皮養好」，自從吃了S-GLOW生髮寶，很快就感受到效果超好，頭皮變得更好，更變得也越來越有自信，S-GLOW生髮寶榮獲2022亞太美業精品獎，後來更推薦不少顧客使用。

專家指出，因為頭皮老化的速度是皮膚的6倍，但現在很多人都會重視保養臉部皮膚，去忽略了保養頭皮的重要性！她更從使用者到分享者，其實就是想要讓更多人知道頭皮養護的重要性，因為所有衍伸出來的頭髮跟頭皮問題，都是可以在「提升頭皮健康度」後一併解決的。

Phoebe透過跟客人1對1諮詢的方式，了解到現代人其實90%都會面臨到頭髮的問題，不管男女老少，從升學壓力大的學生、工作壓力大的社會人、步入更年期的媽媽都有不少頭皮跟頭髮困擾，她從使用到經營3年多的時間，已經協助上千位的顧客從根源解決頭髮困擾，也幫助他們成功恢復自信，除了產品以外，也會額外提供頭皮養護知識，建立正確的養髮觀念。