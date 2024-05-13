瓦城集團端午粽禮開賣 加碼贈2,128元美味饗樂券

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端午節將近，瓦城泰統集團迎佳節推出「獨樂樂，不如粽樂樂」端午粽禮盒，集結四款人氣經典口味，包含「泰式蝦醬」與「醇厚麻油雞」兩款鹹粽，以及「芋香紫米」與「椰香榴槤」兩款甜粽，除了可透過瓦城商城免運宅配到府或Wa10 APP訂購自取，今年更集結旗下五大品牌開放顧客內用點購，現場品嘗後再挑選喜歡的口味帶回家。即日起訂購瓦城端午粽禮盒，每組加碼贈送2,128元美味饗樂券。

瓦城泰統集團「泰式蝦醬肉粽」選用軟嫩梅花肉搭配鹹蛋黃、珠貝等豐富配料，連同粽身滿滿櫻花蝦大口咬下，濃郁且多層次的泰式風味在口中迸。「醇厚麻油雞肉粽」濃縮麻油雞精髓，飽吸麻油與薑香的金黃糯米裹入鮮嫩雞腿肉、珠貝、鴻喜菇及蜜栗子。

「芋香紫米粽」以綿密芋泥搭配香Q紫米、椰肉與紅豆，淋上椰香淋醬後撒上香酥綠豆仁，馥郁甜香。「椰香榴槤粽」融合手工榴槤蓉、蜜紅豆與黑芝麻，獨特風味充滿熱帶風情。

為滿足顧客不同需求並提供便利的選購體驗，瓦城泰統集團今年結合線上及線下全通路同步發售。Wa10 APP自即日起至6／10日開放訂購，顧客可至七大品牌餐廳自取或現場選購，其中「獨樂樂不如粽樂樂禮盒6入」售價980元，一次能享用兩種經典口味鹹粽及甜粽。瓦城商城則獨家推出「小家庭端午經典團聚禮盒」售價1,588元，內含瓦城經典菜色三菜一湯調理包搭配泰式蝦醬肉粽及芋香紫米粽，另還有六款端午粽四入禮盒，共有兩鹹兩甜799元及四鹹899元，顧客可於線上訂購，直接宅配到府獨享全館免運。若選擇餐廳門市取貨，瓦城集團將提供時尚造型保冷袋，不僅可延長保冷，還能當作購物袋重複使用。

此外，瓦城泰統集團今年特別同步推出「端午熱粽」，全台瓦城（含EXP）、非常泰、時時香、1010湘及月月開放顧客內用單點四款端午粽，為歡聚時光增添節慶氛圍，現場嘗鮮後再把喜歡的口味帶回家，與親朋好友一起分享。為回饋顧客，活動期間訂購禮盒，將隨貨贈送總價值2,128元的美味饗樂券，內含6張338元餐廳美味饗樂券及2張50元大心美味饗樂券，暢享瓦城泰統集團旗下人氣美味。