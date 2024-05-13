UNIQLO攜JW ANDERSON打造春夏復古潮衣 機能亮點揭秘

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服飾品牌迎接換季時光，開賣各式新裝供民眾挑選，UNIQLO 17日起推最新一季Roger Federer by JW ANDERSON 2024春夏聯名系列，以1970至1980年代的復古網球服裝為靈感，打造富有機能性且時尚的裝束，並找來網壇傳奇名將Roger Federer演繹舒適夏日穿搭；H＆M Studio度假膠囊系列則以柔美廓形、欣然印花和明媚風格為今夏增添一股愜意的時髦感。

UNIQLO Roger Federer by JW ANDERSON 2024春夏聯名系列，以鼠尾草綠和炭灰色等迷人復古的色彩打造一系列經典雋永的時尚單品，「AIRism POLO衫」以大膽的條紋設計將經典POLO衫進行了現代化改造，並運用UNIQLO AIRism的智慧調節科技與獨家極細纖維，打造透氣、涼爽又有型的休閒男裝；「DRY-EX快乾 POLO衫」與「DRY-EX快乾V領T恤」則同樣以拼色與條紋點綴詮釋JW ANDERSON趣味性十足的復古英倫氣息，而因應炎熱夏日的到來，特別採用擁有極致快乾特性的「DRY-EX」材質，並於易流汗部位選用網眼布料設計，確保穿著時的絕佳透氣性。

「輕型連帽外套」以箱型剪裁呈現簡約不失俐落的率性感，並於連袖處以彩色拼接線條凸顯精緻細節，輕量感的防潑水尼龍材質設計便於攜帶更利於運動時靈活伸展；「休閒束口褲」同樣以輕量且耐久性佳的尼龍材質打造寬鬆舒適的修身版型，側邊撞色線條令人聯想起90年代的運動褲風格，褲管處採束口設計，俐落好動，適合戶外活動、日常生活等多種場合穿搭；「DRY-EX快乾短褲」復古撞色的褲頭設計亮眼趣味，具優異的吸汗快乾DRY-EX機能，即使流汗依然可以維持乾爽膚觸，推薦與POLO衫成套穿搭，營造專業又別具風格的球場造型。

H＆M Studio以夢幻斑斕的義大利宮殿、多彩炫目的威尼斯玻璃藝術與鑲嵌貝殼的瑰麗石窟為靈感，代表性單品呈現果敢無畏，如夢似幻的風格。V領緊身印花連衣裙和蜜色大廓形西裝塑造夜晚的矚目焦點；白色褶邊兩件套裝由波浪形包邊半裙與露肩上衣組成，彰顯無畏風采；而黑色荷葉邊長款開襟衫與印花絲綢襯衫短褲套裝則適合日夜不同場合，盡顯簡約格調；編織印花金屬質感泳裝同樣令人心馳神往。與此同時，該系列的配飾延續極繁主義風格，其中包括紋理豐富的金色皮質涼鞋和同系列迷你手袋，以及雕刻串珠首飾。

H＆M Studio系列設計師Angelica Grimborg表示：「該系列專為夏日休閒度假而設計，盡顯女性隨性魅力。從泳池邊的日出到廣場上的午夜派對，這些百搭單品都能輕鬆應對。」