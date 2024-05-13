6月赴麥加朝覲前 疾管署：必接種疫苗、勿生飲1物

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一年一度的伊斯蘭朝覲儀式是全球規模的宗教聚會，每年吸引超過數百萬名信徒前往，今年沙烏地阿拉伯（沙國）麥加朝覲將於6月14日展開。疾管署提醒，沙國為MERS和麻疹流行地，欲往當地的民眾須留意沙國預防接種規範，行前2至4週應先到旅遊醫學門診諮詢，並且在當地應避免接觸駱駝，或生飲駱鴕等動物奶。

疾管署表示，沙國政府規定，朝覲者必須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並出示國際預防接種證明書（黃皮書），接種證明書於接種後10日生效，效力為5年（四價接合型疫苗）；此外，該國亦建議朝覲者接種COVID-19疫苗及季節流感疫苗。

另外，沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）旅遊疫情等級第一級注意（Watch）國家，前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱鴕等動物奶；該國亦為麻疹流行國家，建議參加朝覲者可考慮接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），若出現發燒、咳嗽等疑似症狀，應佩戴口罩並於當地就醫，於返國時主動通報機場檢疫人員，配合接受檢疫措施及迅速就醫診治。

疾管署也提醒前往朝靚的民眾，應注意個人飲食衛生及手部清潔，前往人潮密集或空氣不流通處可考慮佩戴口罩，並避免與有呼吸道症狀旅客密切接觸；另建議可採行必要措施，以避免蚊蟲叮咬，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑等個人防蚊措施。

疾管署呼籲，民眾於行程中或返國後21天內出現不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及飲食史，以及時診斷治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。