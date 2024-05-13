心動系電影《我在這裡等你》翻轉後勁催淚 粉絲直呼「超好哭」

台港男神范少勳、劉俊謙攜手共演年度心動系電影《我在這裡等你》5月10日全台正式上映，雙帥魅力加上後勁十足的結局，讓影迷感動噴淚。劉俊謙和范少勳上映首日合體連跑四場QA，應景嗨跳16蹲，全場笑翻。范少勳周末扛起宣傳重任，自掏腰包突襲戲院二刷，他表示：「二刷後更相信兩位主角的相遇，也更投入劇情！」他帶著俊謙的人形立牌跑QA，還在101前拍照，即便分開也沒忘記對方。

金鐘編劇鄧依涵執導的電影《我在這裡等你》將一段跨越時空的浪漫緣分搬上大銀幕，被形容是「雙胞胎男神」的范少勳、劉俊謙10日把握最後一天合體，前進戲院跑映後，由於恰逢星期五晚上，劉俊謙直接綜藝魂上身，搞笑唱跳起Energy「16蹲」，現場氣氛熱烈。《小姐不熙娣》製作人B2、李沐各自包場力挺，QA時藝人楊昇達以「A B C D E F G H I Love You」土味情話撩劉俊謙，范少勳立刻跳出來擋在前面說：「有些東西我必須捍衛一下！」逗趣互動讓全場笑聲不斷。

《我在這裡等你》講述香港作家天宇和台北混混阿翔之間相遇和緣分的旅程，兩人圍繞著淡淡曖昧，將彼此視為「生命中重要的人」，前半段心動百分百，後半段略帶遺憾又虐心，結局則留有無限想像，翻轉劇情令人意想不到，有影迷看完現場分享：「後座力很強，中間好虐！我看到好想哭，很喜歡范少勳最後的笑容，很多想像空間。」

電影中有個「神奇信箱」堪稱最重要配角，可讓信件穿越時空，片中天宇和阿翔就是透過信箱通上信，不過中間相隔了10年時間差，導演鄧依涵映後接受直球提問，替觀眾解惑，透露：「裡面其實有兩個信箱，一個是可以穿越的，一個是阿翔自己打造的假信箱，大家可以多多注意！」 范少勳坦言第一次也有點不懂，二刷後才理解，感性表示：「我看完更相信美好的存在，有時人會有挫折或不愉快，但碰到難題時，你會不會相信你曾經相信的美好？或小時候記得的事情，這些都會讓你更有力量去面對，也才有機會改變。」