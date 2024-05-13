聖暉＊攜玉山銀開辦員工持股信託 強化留才、提升企業永續

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無塵室機電整合大廠聖暉＊（5536）集團響應ESG永續經營，為增進員工福利、協助員工規劃退休財源，藉此留才與攬才，今（13）日由聖暉＊總經理王俊盛代表與玉山銀行共同簽訂員工持股信託契約！

聖暉＊表示，將依員工個人財務能力自由選擇，每月從薪資自提，而公司相對提撥100％以上的獎勵金，共同交付玉山銀行信託管理，透過定期定額存入員工信託專戶，讓員工轉化公司股東，激勵同仁向心力，與公司共同創造良好績效與營運發展！

此舉亦等於額外加薪，聖暉＊希望藉由持續提升聖暉＊員工福利，達到留才與攬才效果。而長期累積投入的金額，亦有助於保障員工退休生活。

聖暉＊表示，此次將借重玉山銀行在員工持股信託業務的全方位服務經驗，協助聖暉＊員工信託持股制度規劃，達到永續經營與幸福企業精神，加大聖暉＊員工的退休後能量儲備，並同享聖暉＊獲利成長果實，進而提升整體凝聚力，奠定公司長期永續經營，讓員工及公司共創雙贏局面。

聖暉＊表示，員工是企業永續最重要資產及夥伴，因此聖暉＊將擴大獎酬制度，營造員工幸福職場，全方位照顧同仁福利，致力打造「安心、安全、樂業、樂活」職場環境，併同提升員工認同感；同時，由公司及福委會共同策畫多元福利活動，如國內外旅遊、家庭日、社團活動、年節禮券及電影票等多種福利制度，期望照顧員工並吸納更多優秀人才加入。

聖暉＊公告4月合併營收為24.5億元，月增15％，年增9％，主要受惠於半導體體系及大陸區域工程認列；前四月累計合併營收達79.3億元，年增1％。

展望第二季，聖暉＊持續拓展亞洲區無塵室及機電整合服務版圖，另看好各產業綠色永續轉型需求，聖暉＊持續開發創新綠色工法，提供既有廠房節能升級規劃，以提升客戶黏著度，奠定全方位機電專業統包工程(EPCM)服務競爭優勢。