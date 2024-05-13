楊文科化身音樂老師彈風琴 鄧雨賢紀念音樂會18日展開

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今年是台灣歌謠之父鄧雨賢逝世80周年，縣長楊文科13日在芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園，化身音樂老師「彈風琴」，與活動策展人劉榮昌指揮芎林國小合唱團演唱向鄧雨賢致敬的「先生个老風琴」，宣布2024鄧雨賢紀念音樂會將在18日登場，讓參與民眾聆聽一場結合經典與流行的民謠音樂會，感受青春的悸動！

楊文科表示，鄧雨賢老師創作的歌曲大家耳熟能詳，享譽台灣寶島和全球，縣府每年辦理紀念音樂會已成竹縣最重要的藝文活動之一，今年是鄧雨賢老師逝世80週年，以「青‧春‧風」為主題，共譜全新青春樂章，讓歡迎喜歡音樂的民眾感受鄧雨賢老師春風化雨般的美好和台灣藝文創作能量。 文化局長章宗耀表示，為讓更多年輕世代認識到鄧雨賢老師的作品，今年特別邀請創作歌手「陳忻玥」、新生代獨立樂團「溫蒂漫步」，讓現場充滿青春活力，並邀請客語民謠樂團「打幫你樂團」、創作新銳「柔米」、竹縣傑出樂團「巴雀藝術」及芎林國小合唱團，以多元的演出陣容，讓今年的音樂會有不同的青春風貌。

今年音樂會將頒發「2024新竹縣客語民謠歌詞獎」得獎作品，邀請打幫你樂團主唱劉榮昌、柔米於現場詮釋得獎作品，向台灣歌謠之父鄧雨賢致敬。

文化局與環保局現場規畫二手市集，民眾到場加入竹縣LINE社群並填寫活動問卷、活動粉絲專頁按讚並打卡，就有機會獲得活動限量抱枕、復古小書包、造型氣球等，芎林鄉公所也將設置客語宣導攤位，邀民眾講客語、加入客語家庭即可兌換胖卡美食活動。