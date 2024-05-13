藥華藥雙喜臨門！首季EPS 1元本業首度轉盈、新藥進軍加拿大

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藥華藥（6446）雙喜臨門！不僅第一季每股稅後純益以1元，交出本業首次轉盈的佳績；旗下罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg），也將授權某國外藥廠，合作拓展加拿大市場，拓展北美版圖。

藥華藥表示，董事會已通過Ropeg於加拿大經銷、授權事宜的條件書（Non-Binding Term Sheet），具體條件和金額等細節，將在正式簽約後再行公告。

營運大轉骨的藥華藥，第一季合併營收16.5億元，年增86％，是上市櫃（不含興櫃）生技醫療企業營收成長幅度之冠；單季毛利率為88％、較上季增加三個百分點。受益於營運規模擴大，第一季本業開始獲利，營業利益為1,758萬元，歸屬於母公司業主淨利3.3億元，每股純益為 1元，改寫年度新高。

執行長林國鐘表示，藥華藥已規劃北美加拿大市場銷售多年，基於北美市場中加拿大新藥售價一般遠遠低於美國，經與數家代理商洽談後，已尋獲較具創新性的行銷公司，精準鎖定目標族群，Ropeg在加拿大藥價有望不低於日本。

Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）及真性紅血球增多症（PV）的臨床試驗都有在加拿大進行，當地醫生及病人均有很好的極正面經驗，加拿大骨髓增生腫瘤（MPN）社群也均引頸期盼Ropeg在加拿大上市，以造福更多患者。

林國鐘說，藥華藥以不同策略進行全球佈局，在歐洲、拉丁美洲和加拿大等地是將Ropeg授權給國外藥廠在當地申請藥證及上市行銷銷售，而在其他主要市場則建立子公司自行經營。隨著上市國家逐步增加，Ropeg持續拓展全球市場，公司正向看待未來營運動能。