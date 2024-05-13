三大名菜入餡 煙波集團「醉粵舞粽香」早鳥優惠開跑

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搶端午粽禮商機，煙波集團今年以新竹湖濱館「醉月樓中餐廳」三大亮點菜色，重新解構、創意入粽，包括有「御品海皇佛跳牆粽」、「廣式明爐雙拼粽」及「紫米銀耳相思粽」，透過精燉烹煨，承襲粵菜飲食風華，打造高規格的味蕾饗宴，即日起至6月5日以「醉粵舞粽香」繁華登場，5入裝、原價1,399元，5月31日前預購享早鳥優惠價1,099元。

在地飄香20餘年的新竹「醉月樓中餐廳」，將道地粵式料理與在地飲食文化相結合，呈現美饌新風華，更是眾多網友評論服務親切、環境舒適、菜色美味，吃過一定要再訪的店家。此次推出「御品海皇佛跳牆粽』是復刻醉月樓冠軍湯品、年節經典名菜「佛跳牆」，精華湯底佐以豬大骨、老母雞、金華火腿，費時煨煮超過8小時，食材則精心嚴選鮑魚、烏參、干貝及蹄筋等山海珍味入粽，搭配主廚獨門醬汁拌炒蝦米、魷魚絲及肉絲等，內料飽滿豐盛。

『廣式明爐雙拼粽』以明爐慢烤的正宗秘製燒肉，晶亮瑰麗、脂香嫩口，搭配五香醬滷帶皮鴨，皮Q肉嫩，佐金黃油潤的手烤鴨蛋黃及山珍之王鈕扣菇，揉合在地客庄元素酸菜、菜脯，鹹香開胃。豐富膠質的『紫米銀耳相思粽』，將紫米與長糯米以黃金比例混合，拌入桂花蜜，甘甜軟糯，雅緻馨香縈繞，添入綿密芳醇的豆沙餡，及上等食材銀耳、蓮子、桂圓、枸杞，巧妙地將人見人愛的國宴甜湯淬鍊入粽。

煙波集團推出的「醉粵舞粽香」銷售時間為即日起至6月5日止，5月31日前預購享早鳥優惠價1,099元，五入裝含御品海皇佛跳牆粽2入、廣式明爐雙拼粽2入、紫米銀耳相思粽1入、品牌保冷袋乙個。銷售方式分為線上預購或至「新竹湖濱館－醉月樓中餐廳」現場預購。預購後如選擇冷凍宅配，將於5月27日至6月5日進行配送，如選擇自取方式則可於6月1日至9日指定時間至「新竹湖濱館－醉月樓中餐廳」或「新竹都會館－經典牛排館」取貨。