傳遞媽媽的味道！台中第四市場麻薏展美味登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著炎熱的夏季到來，台中歷史建築「第四市場」自即日起至6月3日舉辦「傳遞台中媽媽的味道：麻薏展」，並推出以麻薏為主題的體驗課程，帶領民眾認識台中在地清涼消暑的季節特產。

第四市場今（13）日舉行宣傳活動，由傳動經營管理顧問公司總經理魏彰志主持，包括台中市議員陳雅惠、台中市勞工局專門委員陳小菲、美食愛好者均到場共襄盛舉。此次特展以推廣麻薏文化為核心，同時喚起母親手中料理的溫馨記憶與味道傳承。

此次活動由第四市場委託傳動經營管理顧問公司規劃，帶領民眾認識台中「期間限定」的夏日美味。魏彰志表示，麻薏是台中獨有的家庭料理，只有在夏季，才有機會品嚐其特殊的甘苦味，鼓勵年輕一代朋友，共同學習與傳承這份珍貴的美食文化。

活動亮點包含，製作麻薏湯這項經典的台中餐桌美食，活動期間每周末舉辦體驗課程，有麻薏豆花、麻薏芝麻糕、麻薏藍晒卡片等好吃又好玩的活動，共同推廣特有的傳統飲食與文化，延續保存台中的在地特產，歡迎大小朋友攜家帶眷來認識麻薏、DIY麻薏產品。

台中市勞工局專委陳小菲表示，第四市場坐落於台中市東區南京路，串連周邊居民季節食材及生活物質所需，亦成為在地家庭的消費場域。

逾90年歷史的第四市場，因年久失修，經歷重生再造，除太子樓外觀，室內保有原本的市場招牌、磁磚水泥檯面等市場元素，並結合民間資源持續辦理在地文化策展、插漫畫主題活動及青年創業與市集舉辦，持續為第四市場注入活力與創意，並成為台中東區文化體驗與在地觀光休憩之場域。

本期策展不僅提供味蕾的饗宴，同時促進在地文化與食農教育的交流，活動期間將周周抽出十包麻薏爆米花，分享給喜愛麻薏的民眾。相關活動時間、場地及詳細資訊，可至「第四市場」Facebook粉絲專頁查詢。