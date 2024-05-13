玉山統籌主辦TTC AgriS聯貸案簽約

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玉山銀行成功統籌主辦越南最大糖業公司TTC AgriS（成成功－邊和股份有限公司）3年期、美金8,000萬元聯貸案，於5月13日由成成功集團（TTC Group）創辦人鄧文成（Dang Van Thanh）、TTC AgriS董事長黃碧玉（Huynh Bich Ngoc）、玉山銀行董事長黃男州與總經理林隆政共同完成簽約

此次聯貸由玉山統籌主辦並擔任管理銀行，並且獲得華銀、兆豐銀、中輸銀、彰銀、土銀、上海商銀、台企銀等多家行庫共同參與，聯貸金額超額認購達2.26倍，顯示台資金融同業對該集團營運與未來發展給予高度肯定，並且展現金融業響應政府南向政策的支持。

越南龍頭農業國際企業TTC AgriS已成立超過55年，並在2008年完成上市，現由二代副董事長鄧黃澳美（Dang Huynh Uc My）接班並帶領TTC AgriS以「綠色」經營策略發展，確立「永續發展基礎上的高科技農業解決方案提供商」的地位。TTC AgriS於越南、寮國、柬埔寨、澳洲、新加坡等國均有佈局，每年向國內外市場供應超過100萬噸成品糖，其產品目前遍佈全球50多個國家，於越南本地市占率達46％取得領先地位，為越南農業4.0數位轉型的先驅。TTC AgriS持續研發並創造「循環經濟價值鏈」，2023年已連續七年入選越南永續指數成分股（VNSI20）。

玉山銀行目前在10個國家地區有31個營業據點，2023年整體海外分行獲利82.26億元、年增率101.79％，並深耕東協市場，在柬埔寨設有子行，在新加坡、越南、緬甸等地設有分行及泰國曼谷代表處，今年下半年馬來西亞吉隆坡代表處也將開業，亞洲布局更趨完整。玉山將持續串聯台灣及東協據點，重視及深耕在地經營。其中越南同奈分行近三年已統籌主辦BIDV-SuMi TRUST Leasing聯貸案、越南汽車龍頭長海集團聯貸案及本次TTC AgriS聯貸案等，展現與在地企業共同成長，一同贏向亞洲、邁向國際。