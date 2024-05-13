富士達保經提醒民眾 報稅三眉角

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報稅季來臨，該如何聰明報稅，富士達保經提醒民眾，申報綜合所得稅時可選擇「標準扣除額」或「列舉扣除額」兩種方式，建議民眾於報稅前，先了解可列入扣除額的相關項目，分析自身實際支出狀況，選擇合適的申報方式合法節稅。若選擇「列舉扣除額」申報，保險及醫療生育費用皆可列舉扣除，但仍需注意三點原則。

首先，列舉保險費為扣除額上限為24,000元，但列舉項目僅適用於「人身保險」的範圍，包含壽險、醫療險、意外險等，而「產物保險」項目，如：車險、責任險等，則不屬於列舉範圍。

其次，除納稅義務人本人以外，也可列舉配偶或受扶養直系親屬的人身保險費，每一被保險人每年列舉扣除額上限同為24,000元；但要留意要保人與被保險人要在同一申報戶中才可扣除，且非直系親屬的保險費則無法列舉扣除。

最後，列舉「醫療及生育費」扣除額時，需將「已申請保險理賠的醫藥費扣除後」才能列入。例如，生育花費20萬元，其中已獲得保險理賠10萬元，則僅能列舉10萬元生育費。以往曾發生未將理賠金扣除列舉，經國稅局調查後被認定為浮報抵稅的案例，除補稅金外也可能遭被罰鍰，得不償失。

富士達保經董事長廖學茂表示，保險在稅務上的優惠除了綜所稅的列舉扣除外，指定受益人的壽險死亡給付亦不列入遺產總額，保險金免課遺產稅。民眾可運用壽險商品的保障槓桿及免遺產稅的特性，達到財富傳承或預留稅源的效果。廖學茂提醒，雖然死亡給付不列入遺產總額，但同一申報戶超過3,740萬死亡給付部分仍會計入基本所得額。此外，也需注意實質課稅原則，包含「高齡投保」、「鉅額投保」、「躉繳投保」、「短期投保」、「密集投保」、「帶病投保」、「舉債投保」、「保費高於保額」等八種狀況，如有被國稅局認定以上事實，保險金仍會被列入遺產總額，從而課徵遺產稅。

全球正處於財富世代轉移潮，富士達保經致力於推動傳承保單規劃，並持續開辦進階財稅、家族傳承、法律及實務研討課程，強化業務主管的專業能力，協助保戶完整的將愛與財富傳承給下一代。