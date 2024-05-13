夏季線上旅展 長榮航祭出機票72折優惠

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搶攻暑假出遊商機，長榮航空今天宣布推出2024年夏季線上旅展，機票祭出72折優惠；國泰航空推出香港機票買一送一以及63個航點86折起。

長榮航空宣布2024年夏季線上旅展開跑，即日起至6月6日止，購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起。

長榮航空舉例，桃園-清邁來回最低新台幣8,170元起（未稅）、桃園-北海道來回最低1萬5,555元起；歐美航線也有優惠，桃園-巴黎來回最低2萬5,200元起（未稅）、桃園-西雅圖來回最低2萬8,571元起（含稅）。

長榮航空並指出，與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」的團體行程，法比荷8日8萬900元起；英法雙國10日13萬6,900元起；北歐四國峽灣13天15萬3,900元起。

長榮航空表示，5月24日至27日舉辦的2024高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日的2024台北國際觀光博覽會，長榮航空於2場實體旅展主打波音787夢幻客機，打造高達3公尺的巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果，讓民眾近距離感受發動機的震撼。

國泰航空則是除了與11家旅遊業者合作，再度推出香港機票買一送一外，即日起到6月3日推出夏季線上旅展，全球63個精選航點經濟客艙86折起，商務客艙93折活動等。