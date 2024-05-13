缺水時代來臨 2024台灣國際水週 協助業者拓展藍金商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著全球氣候變遷，今（2024）年春季的降雨量低於往年平均，導致水情拉警報。據水利署最新資料顯示，截至5月13日止，全臺灣水庫蓄水量，已有8座水庫水位低於3成。棘手的缺水問題，也挑起了各界對水資源短缺的重視。由外貿協會主辦的「台灣國際水週（TIWW）」，將於今年9月11日至13日在臺北世貿一館盛大展出，串聯上中下游水資源產業鏈，提供最佳的水資源解決方案，協助業者拓展全球藍金商機。該展攤位早鳥優惠將於5月31日截止，歡迎相關廠商踴躍報名參展。

2024年｢台灣國際水週｣以「智慧水、永續水」為主題，針對民生及產業用水，展出智慧化及永續解決方案，協助業者打入國際產業的水資源供應鏈。該展目前已徵集相關政府部門及產業公協會組團參展，包含經濟部水利署、臺北市政府、工研院、台灣機能水協會、臺灣環保暨資源再生設備工業同業公會等。

亦有國內指名大廠報名參展，包含大地昌、諾瓦材料、宮黛科技、李長榮化工等業者。而外商也看準臺灣水資源供應鏈、產業聚落量能及未來臺灣及亞洲市場發展潛力，截至目前為止已吸引法商Veolia、丹麥商AVK、英商Winn & Coales以及日商Endo Shoji等多國水資源指標業者來臺參展，今年9月可望再掀一波產業熱潮。

該展除了展示最新的水資源解決方案，亦將於展中舉辦豐富多元的活動，包含國際論壇、TECH TALK、一對一採購洽談會、商機說明會、新產品及技術發表會等，為參展商開拓更多國際交流的機會、鏈結全球目標及潛在買主。

身為科技及製造重鎮的臺灣，面對逼近低位的水量，自二月起，各科技園區大廠也配合中央指示以6%為目標開始自主節水。為了應對逐年加劇的缺水問題，政府更在去（2023）年擬訂了第三期｢國家氣候變遷調適行動計畫｣，其中包含新臺幣2,067 億元的水資源基礎設施，計劃涵蓋：強化西部廊道供水管網的「珍珠串計畫」，增加全臺跨區的支援能力；興建多個再生水廠及海淡廠等科技造水的解決方案，以增加水源供給量；改善供水環境、減漏、節水等相關水利工程，以達2036年之用水滿足的目標，將整體備援率自28%提升至50%。

受惠於政府高度關注水資源議題，且持續推動相關水資源建設，再加上科技產業的蓬勃發展，先進製程對工業用水量及其潔淨度的需求不斷攀升，因此水資源永續管理、廢水回收及再利用也成為各科技園區、工廠積極落實的重點項目。各項產業相繼投資節能與環保工程、水資源再生循環、淨水、智慧用水管理等設備，將帶動水資源產業發展，為相關業者帶來龐大商機。

目前展覽仍熱烈報名中，5月31日前報名之業者，可享有85折早鳥優惠，歡迎有意拓展國內外市場的業者，在缺水時代來臨之際，報名參展，與水週同行，搶攻國際市場藍金商機。報名請至TIWW官方網站（www.taiwanintlwaterweek.com）查詢，或洽外貿協會高小姐，電話（02）2725-5200分機2858。