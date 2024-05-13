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京華城容積案有貓膩 專案小組下周邀學者說明

  • 中時即時 劉瑋晴
2024年5月13日台北市／「京華城容積違失案專案調查小組」13日召開第2次專案會議，國民黨台北市議員游淑慧表示，預計下周一、五邀集當時參與會議的專家學者出席說明。（中時資料照／劉瑋晴台北傳真）
2024年5月13日台北市／「京華城容積違失案專案調查小組」13日召開第2次專案會議，國民黨台北市議員游淑慧表示，預計下周一、五邀集當時參與會議的專家學者出席說明。（中時資料照／劉瑋晴台北傳真）

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「京華城容積違失案專案調查小組」13日召開第2次專案會議，召集人、國民黨台北市議員游淑慧表示，京華城決策存在3次有貓膩的轉彎過程，包含原先沒有提及容積獎勵，後來變成送出百億容積，行政訴訟進行中以及勝訴後，容積獎勵沒暫停仍接續討論，往後都會持續釐清，下周也將邀集當時的學者專家前來說明。

游淑慧表示，京華城於2020年3月17日遞陳情信給前市長柯文哲，要求保障560％容積獎勵與逾12萬平方米樓地板面積，為此柯市府召開學者專家會議，京華城從頭到尾沒有要求市府給予容積獎勵及修改都市細部計畫，只提出30％容積轉移，但因為是買來的所以沒有爭議。

另在2020年6月20日的第一次專家學者會議中，專家4位有3位都建議等行政訴訟結果再進行後續容積討論，但是其中1位則建議，是否先請市府與京華城研擬可行補救方案。游淑慧認為，為何一邊訴訟一邊討論容積獎勵，爾後訴訟結果北市打贏官司，京華城陳情亦不須理會，2次煞車點都沒有踩住。

游淑慧說，當時副市長彭振聲兼都委會主委直接決議，僅要求修正「補救」二字，京華城提案轉為一般都市計畫修正案繼續審議，當中是否有與柯文哲討論仍有待釐清。另預計下周一、五邀集當時參與會議的專家學者出席說明，往後會議皆為不公開，相關資訊於會後提供。

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