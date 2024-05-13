《日股》財報不看好 日股收跌0.13%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】由於在企業財報公布前，投資人維持更加謹慎態度，東京股市周一收低；此外日本公債殖利率的上升，也打擊了市場信心。

周一日經225指數收盤小跌49.65點或0.13%，為38179.46點，早盤一度跌破3萬8。東證一部指數跌4.13點或0.15%，為2724.08點。

IwaiCosmo證券投資研究部門主管Shoichi Arisawa說，更多的日本公司將宣佈它們的財測，但預計有許多公司會是保守的，因此投資者對於購買股票維持謹慎態度。

三井不動產公布年度淨預測低於市場預期，隨後股價大跌5.4%。同業的三菱地產也下跌4.11%。

房地產類股下跌3.26%，為東京證交所表現最差的類股。

晶片製造設備商東京威力科創1.03%，報3萬4640日圓，成為日晶下跌最大的拖累。

在今日稍早時候，日本央行(BOJ)削減了在常規購買操作中的日本政府債券購買規模，此推高了日本國債殖利率。

東京的飛利浦證券交易主管Takehiko Masuzawa說，此舉被視為對股市有負面影響，因為日本央行更加接近政策正常化，並提高人們對加息的預期。

在企業財報表現當中，Olympus大漲9.65%，早該醫療設備製造商說，年度營業利益將增長3倍，並宣佈回購股票。

本田汽車上漲1.12%，此前該汽車製造商表示，將回購最多3.7%的股票，價值為3000億日圓(約合19.3億美元)。

在宣布類似的股票回購計畫後，行動電信商KDDI上漲了3.69%。