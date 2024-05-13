《國際產業》科技巨頭展現財務實力 最新指標是「它」

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】經過多年不惜一切代價追求成長?之後，美國科技公司正在跟進老派價值型企業的做法：配發股利。定期支付股利也成為了大型科技公司展現財務實力的有利證據。

今年以來已有多家美國科技公司宣布發放季度股利，雖然殖利率很低，但相關消息仍然帶動股市大漲。投資人將此舉視為這些科技公司仍然坐擁強勁現金流的信號。

谷歌母公司Alphabet上個月宣布配發股利每股20美分，激勵股價大漲10%。臉書母公司Meta Platforms在2月宣布每股配發50美分股利，股價也上演一波歷史性的大漲。Salesforce和Booking Holdings也在今年宣布發放股利。

Homestead Advisers股票基金經理Mark Iong表示，支付股利將成為大型科技公司未來發展的必備條件（table stakes），「如果你不支付股利，現在會被視為你的事業變得較不穩定的跡象」。

有些科技公司除了配發股利，也推出大規模庫藏股計畫，這意味著在AI帶動公司成長之際，公司也開始重新關注股東回報，而這個組合可望繼續帶動股價上漲。

蘋果十多年前就開始發放股利，上周更宣布未來將額外回購最多1100億美元的普通股，創下美國史上最大規模的股票回購計畫。受此激勵，蘋果盤後股價一度大漲約7%。

Homestead Advisers股票基金經理Mark Iong表示，令人興奮的是這些科技公司既配發股利也買回自家股票，同時也削減成本和繼續成長，這表示他們將踩下油門衝刺獲利。在所謂的科技七巨頭（Magnificent Seven ）中，現在只剩亞馬遜和特斯拉沒有發放股利，「亞馬遜很難不跟進」。

根據彭博社調查，科技七巨頭今年共已砸下近585億美元買回自家股票，但股利發放金額總計不到110億美元。

Federated Hermes資深投資組合經理Daniel Peris表示，這些公司仍然偏重股票回購，而股利殖利率並不是太好，但我認為這證明這些公司正在朝這個方向發展。

科技公司的股利相對較少，Meta和Alphabet的預期殖利率（ indicated yield）均不到0.5%，而蘋果的略高一點。相較之下，標普500指數的股利殖利率約為1.37%。

儘管科技公司的股息率不高，但或可鼓勵投資人長期持有，且持有的複利效益也將隨時間顯現。以微軟為例，其股利殖利率約為0.7%，而這還是調升後的結果。在過去20年間，微軟股價上漲約1,500%，但若包含股利在內，則股票報酬率超過2,400%。