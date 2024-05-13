《營建股》欣陸投控首季每股盈餘0.12元 三大事業體營收存量佳

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【時報記者郭鴻慧台北報導】欣陸(3703)今(13)日下午舉行法說會，三大事業體包括營建工程、不動產開發及環境工程及水資源處理目前營收存量都不錯，對未來營運有正面的助益。

欣陸投控三大事業體均中，營建工程事業的營收存量於第一季再創歷史新高，至第一季底，營建工程事業的營收存量為1,012億元，相當於該事業體2023年合併營收的4.9倍；不動產開發事業的營收存量為132億元，相當於該事業體2023年合併營收的1.8倍；環境工程及水資源處理事業的在營收存量為685億元，相當於該事業體2023年合併營收的14.3倍。

欣陸投控首季合併營收為新台幣61.61億元，營業淨利為0.62億元，稅後淨利為0.97億元。本季度之每股盈餘為0.12元。

欣陸投控2024年第一季合併營收較去年同期減少7.6%，主係不動產開發事業(大陸建設)新建案完工交屋金額較去年同期減少，抵銷環境工程及水資源處理事業(欣達環工)營收成長54.3%之表現；營業毛利率較去年同期減少3.6個百分點，主係不動產開發事業認列海外成屋存貨跌價損失。在營收及毛利率較去年同期減少之下，欣陸投控2024年第一季的營業淨利和稅後淨利均較去年同期減少。