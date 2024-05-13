台北水舞嘉年華開跑 晶華邀房客賞燈光舞水影

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配合台北市政府5月1日至6月30日在錫口碼頭彩虹橋舉辦的「2024台北水舞嘉年華」活動，致力於城市行銷、推廣北市觀光不遺餘力的台北晶華酒店也積極推出「水舞嘉年華」住房專案，安排房客搭乘專屬接駁車前往活動會場，欣賞絢爛奪目的燈光與水舞演出以及一系列夏日派對，飯店也在館內準備了造型吸睛、滋味美好的「彩虹香芒戚風蛋糕」請房客大快朵頤。專案兩人成行、含翌日自助式早餐，每房每晚8,400元起，官網訂房加購高鐵再享7折起優惠。

「台北水舞嘉年華」的活動場域是以錫口碼頭彩虹橋為主，橫跨松山與內湖地區，鄰近的饒河街觀光夜市以及松山慈祐宮，也是北市著名的觀光景點。主辦單位精心設計的水舞演出將結合河面水幕和橋體投影，每日晚間7點開始演出五場，歡樂的樂聲和豐富的光影，引領國內外觀光旅客徜徉台北夏日夜空。

選擇入住台北晶華酒店「水舞嘉年華」住房專案的房客，可搭乘飯店接駁車前往活動會場，盡情感受精彩的水舞、光影與音樂，5月18、25日以及6月22、30日，還會加碼舉辦「2024錫口文化節」、「幸福單身聯誼活動」，「毛孩夏日派對」，以及「閉幕演唱會」等精彩活動。欣賞完難得的水舞演出後，飯店還會準備點心房主廚精心烘焙的「彩虹香芒戚風蛋糕」，為這趟華麗的城市小旅行，留下甜美的印記。