愛嶼搖滾音樂祭5月下旬登場 午後到入夜熱情搖滾不間斷

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基隆市政府文化局將於5月25日、26日在國門廣場及海洋廣場舉辦「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭，除了雙舞臺規畫外，市府邀請超過20組超強音樂陣容輪番獻唱，從午後到入夜熱情搖滾不間斷。基隆市長謝國樑表示，希望透過一系列的音樂活動吸引市民及外地的民眾、觀光客，來到基隆並感受基隆的美好。

謝國樑表示，基隆獨創的這場「愛嶼搖滾」音樂祭，除了集結許多獨立樂團及金曲歌手輪番上陣，更舉辦青創市集，以兩個主舞台搭配一個市集，共有三個廣場為愛音樂的夥伴做好準備，歡迎大家周末一起來基隆聽音樂、逛市集！謝國樑也表示將加強做好交通及安全維護，讓大家來基隆聽得開心、玩得安心。

文化局長江亭玫則說，這場音樂祭邀請了包括高爾宣、麋先生、無妄合作社、夜間限定、庸俗救星等超過20組音樂人輪番獻唱。活動名稱的「愛嶼搖滾」既是「嶼」，也是同音的「雨」，反映出基隆的氣候與地理特色，而「愛」代表包容與多元，也凸顯「有愛城市」的理想，並展現基隆豐富多元的歷史脈絡，展現音樂祭策畫概念與城市文化歷史的連結。

13日的記者會中，市府也邀請庸俗救星主唱宋家耘現場獻聲，她說，很開心基隆女兒可以回到家鄉表演，終於有一場演出是她可以搭公車就可以抵達會場的，她表示非常期待在基隆開唱，希望聽團朋友們可以來基隆感受山海之美。

基隆市文化局強調，這次音樂祭邀請高爾宣與金曲獎最佳樂團麋先生分別為活動兩日的演出壓軸，更邀集了庸俗救星、怕胖團、南西肯恩、夜間限定、JADE、無妄合作社、溫蒂漫步、P!SCO、固定客、福夢、農村武裝青年、胡凱兒、公館青少年、艾蜜莉、林潔心、JOYCE、鋼琴家許哲誠等超過20組藝人團體演出。

另外，基隆市產發處主辦的「潮嚮·山海基隆」青創市集，也在活動當天於一街之隔的城際轉運站大頂棚廣場同時展開，現場匯聚了20家本地青創品牌，將提供各種異國美食及文創商品，帶來精彩的饗宴。