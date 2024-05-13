圓裕首季EPS 0.96元 獲利勝去年上半年

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軍工規軟板廠圓裕（6835）受惠於三大應用出貨回穩，首季稅後純益6,345萬元，年增67.6％，每股稅後純益0.96元，已逾去年上半年獲利，圓裕預期，持續布局車用、醫療產品，可望於今年逐步發酵。

圓裕13日公布第一季財報，由於三大應用領域產品出貨逐漸回穩，第一季營收5.75億元，成長8.62％；稅後純益6,345萬元，年增67.6％；每股稅後純益0.96元。

圓裕預期，隨著各個電子次產業陸續復甦，圓裕軍工規、商用筆電、消費性產品出貨穩定，今年業績成長可期。

圓裕的軟板均為高度客製化的利基型產品，可維持相對較高的毛利率，公司在原有三大應用領域持續拓展業務之外，仍不斷開發高價值產業，若不計存貨利益回升因素，今年第一季毛利率仍優於去年同期。

圓裕表示，因設立泰國生產基地增加管理費用，圓裕第一季營業利益5,887萬元，略低於去年同期，不過有業外匯兌收益貢獻，歸屬母公司稅後淨利6,345萬元，較去年同期成長67.6％，獲利成長幅度優於營收，公司將持續優化產品組合，也布局車用、醫療產品，成果於今年逐漸發酵。

圓裕昨日同步公告4月營收，由於軍工規產品回溫，單月營收達2.17億元，年增47.11％、月減3.5％。