《電週邊》藍天Q2穩了！今年本業獲利上看20億元

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【時報記者任珮云台北報導】藍天(2362)對今年筆電出貨樂觀，預估仍可達190萬台，上下半年出貨比約40:60。首季表現優於預期，第二季基本上應該已經過關了，筆電事業群總經理簡義龍表示，對今年是蠻有信心的。據法人粗估，今年的本業獲利至少會有20億元。今年首季藍天的整體的稅後純益為8.3億元。

簡義龍表示，2025年PC產業會大好，首先2025年10月微軟終止支援Windows 10，不再提供該系統的錯誤和漏洞修復，以及其他技術支援，這會帶動換機潮，再加上大家期待已久的輝達新的GPU。2025年是可以被期待的，藍天也會因應市場來調整產品出貨。

最後，是大家關切的AI，簡義龍表示，AI現在是沒有任何一個公司，不去關注的議題。藍天是做硬體的，所以不管是Intel、AMD、Qualcomm這幾大家的動態，藍天都會關注其發展，我們一定會跟他們一起合作，我們一定會準時且不會缺席在AI的這個熱點。至於軟體的部分就看微軟怎麼出牌。但是我們大致的觀點，2025是精彩的一年，今年下半年開始，應該是逐季成長升溫。

藍天業務暨採購中心張甫銘資深副總表示，目前看起來，如果以今年初來看到現在，藍天在APEC的狀況算是不錯，不管是泰國 印尼、甚至到我們印度，整個東南亞基本上都比去年都成長蠻多，雙印今年首季出貨都較去年同期有2位數的年增。