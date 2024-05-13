賴昇楷｜集中及櫃買兩樣情 可留意5檔潛力股

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上周大盤延續V型反彈走勢來到4／15前波下跌的首個空方缺口20,623～20,713，但因短線急彈帶來較大獲利了結與解套賣壓且讓技術指標出現過熱訊號，以致整周大致呈現震盪狹幅整理格局，不過在類股持續良性輪動下（包括AI、蘋概、金融、航運、營建、綠能、觀光、車用…等族群都有輪漲表現），看好台股反彈行情將有機會變成回升行情。

今天大盤由台積電、航運股領軍收漲148點並且衝上20,933歷史新高，位階在國際股市當中可謂名列前茅，反彈行情也如期變成回升行情，然而盤面同時有幾個美中不足之處，包括：（1）大盤扣除台積電後其實並沒漲到；（2）大盤價漲量縮，價量關係明顯背離；（3）電子類股成交比重連續性偏低，今天甚至不滿五成；（4）上市櫃合計漲家數少於跌家數，櫃買指數逆勢收跌0.21％來到短線新低，個股走勢分化明顯；（5）當月及次月期指皆大幅收斂正價差。

台股之所以出現上述劣勢，估計是因520新總統就職在即，部分內資擔心兩岸或有政治風險以致偏向保守應對，加上本周鴻海法說會（5/14）、Fed主席鮑爾發表談話（5/14）、美國公布4月CPI（5/15）等變數也造成買盤暫時縮手，所幸若是放大格局來看，自從美國聯準會表態不會升息之後，全球主要股市皆已回到標準多頭結構，台股本身又有上市櫃Q1財報普遍亮眼、政策護盤力道強勁、台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開幕等內部題材支撐，520總統就職若無意外演出，內資後續將有機會歸隊，可留意5檔潛力股：

1.台虹：軟性銅箔基板（FCCL）龍頭廠，Q1營收19.73億，毛利率22.95％季增1.28％、年增7.2％，稅後純益1.32億，每股純益（EPS） 0.63元較去年同期由虧轉盈，積極切入先進封裝領域，去年Q3應用於2.5D、3D封裝的先進封裝材料已提升至5％以上，今年泰國廠也做好量產準備，5月將正式出貨。

2.華航：（1）第一季稅後純益攀升到30.99億（年增137％），創單季第五高紀錄，稅後每股盈餘0.51元。4月份營收165.73億（年增9.19%），創史上第三高；（2）受惠跨境電商、半導體機台及AI伺服器對艙位需求強勁，Q2貨運將淡季不淡，預期下半年旺季仍旺。Q2客運班表全線密集，東北亞熱門航線每周提供近200班服務，東南亞地區也迎接泰國、越南暢旺旅遊需求，歐洲、北美和大洋洲等長程航線也恢復至疫前規模，客運成長動能將優於Q1。

3.高力：（1）熱處理廠，去年稅後EPS為6.45元。主力產品板式熱交換器、燃料電池反應盒上半年受客戶庫存調整影響，下半年將恢復出貨動能。在歐洲能源政策推動下，舊天然氣鍋爐設備將陸續汰換，新建築全面安裝熱泵，看旺板式熱交換器中長期需求；（2）3月稅後EPS 0.57元，單月勝過去年Q4。受惠AI伺服器需求快速成長，公司接獲水冷散熱分歧管（CDM）、冷卻液分配裝置（CDU）急單，第二季出貨量明顯加溫，預期全年水冷散熱營收占比提高到近10％。

4.國巨：被動元件龍頭，為大型EMS／ODM廠主力供應商，有望成為輝達次世代晶片受惠者（需要具備超低耗損的「電容」才能保持系統可靠性，「電感」的用量也會飆增2～3倍），另英特爾宣布要在2025年前上市1億台搭載AI處理器的AI PC／NB，由於AI PC的MLCC消耗量最高激增八成，後市不乏題材。

5.信錦：軸承廠，Q1年成長達552％、EPS 1.73元，於摺疊平板、摺疊手機布局逐步開花結果，除了摺疊應用外也打進美系低軌衛星通訊商，供應地面接收設備及路由器抗電磁干擾（EMI）零部件，未來兩年相關比重可達雙位數，另東南亞布局也漸漸發酵，目前訂單能見度高，看好今年營收可望逐季向上年增8～10％上看95億且毛利率同步向上。

※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。