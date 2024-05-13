汪海華｜指數創高之際提防個股拉回

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台積電上周五公布4月營收為2,360.21億元，較去年同期成長近6成，更寫下單月次高紀錄，同時調高配息至每股4元，利多激勵台積電大漲2.11％帶動加權指數上漲149點來到20,857點，盤中更創下歷史新高，今天除了台積電以外其他半導體類股並沒有全面上漲，其中群聯法說會後公布EPS達12元股價卻以跌停開出，00944第一大持股亞翔公布財報後EPS達4.1元也以跌停做收；陽明EPS2.69元大幅超過預期，加上股價淨值比仍低，開高走高以漲停作收，顯示近期大盤雖然創高，但是投資人對基本面的要求更高了，建議操作方式要提前先佈局財報利多，財報公布後獲利調節以預防獲利賣壓。

華碩第一季營收1,217.03億元，季增1.28％、年增9.25％，去年第四季EPS5.28元包含業外收益約44％，以去年第四季為計算標準今年第一季若是不含業外收益EPS僅有3元，以目前股價466計算本益比高達39倍，為了預防華碩跟群聯公佈財報後出現一樣的下跌狀況，建議暫時不要積極做多。

鴻海上周一在公佈4月營收後大漲7.4％，目前在高檔震盪，從台積電4月營收創同期新高來推斷，鴻海5月營收仍有會創同期新高，因為台積電大客戶蘋果、輝達跟鴻海重疊，並且台積電與鴻海有上下游關係，所以鴻海營收會比台積電遞延一到二個月；鴻海5/14法說會預計工業富聯會貢獻鴻海66億，鴻海會認列夏普虧損7億，去年鴻海因夏普等業外損失高達200億，今年若是不認列業外收益，獲利與去年同期相當，則EPS有機會大增150％，但是鴻海從底部100元左右到今日169.5元已大漲7成，籌碼稍微有點凌亂，法說會後若是出現大漲可以獲利調節等賣壓出籠後再接回做價差。

藍天：與陽明一樣受益中國復甦與高淨值，陽明第一季稅後淨利93.79億元，EPS2.69元贏去年全年的1.37元，加以上周五最新1期運價指數大漲19％，創今年以來最大漲幅。據調查指出中國出來的貨櫃班班客滿且有搶櫃的狀況，顯示中國經濟有從谷底復甦的狀況；藍天同樣受益於中國的復甦，主因藍天投資的百腦匯在中國目前有18間，2023年因為疫情封城太久而產生損失，反觀今年第一季營業外收入近5.5億元，年增347％，也較前季由負轉正，其中外幣兌換利益3.69億元，使得第一季EPS1.42元季增294％年增129％，創近6年單季新高，今天漲停股價來到48.05元，但是藍天淨值達73.44離股價仍有25元，不過目前藍天漲多正乖離只能續抱不能再追價，建議回到5日線之下時再找機會切入。

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