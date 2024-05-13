美國普渡大學師生赴朝陽科大交流 研習飛航專業

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擁有全球頂尖工程成就的美國普渡大學(Purdue University)，近日由民航學院(School of Aviation and Transportation Technology)教授盧建綜帶隊，師生一行10人抵台，至朝陽科技大學展開為期2週的飛航體驗海外學習交流。

普渡大學擁有美國第一座大學機場，是第一所提供航空學士學位的大學。創校150年來，普渡60萬名校友在科學界及工程界表現卓越，擁有超過15,000項美國專利，培養出22位太空人及3位諾貝爾物理獎得主，第一位登上月球的阿姆斯壯也是其中之一；而1996年畢業的朝陽科大校長鄭道明，身為普渡校友，更啟發他帶領朝陽科大成立航空學院，首創全台唯一校園航空城，打造飛航圓夢基地，廣受好評。

是什麼原因吸引普渡大學師生至朝陽科大交流？此行帶隊的盧建綜教授說，朝陽科大飛行與民航人員技術系提供了一套創新的飛航課程研習規劃，透過基礎飛行模擬機操作、飛行計畫製作競賽及專業飛行培訓，搭配以B777-300ER客艙打造之「飛航情境模擬教室」，及虛擬實境的「機場管制塔台模擬教室」，讓普渡大學的學生對飛航學習有了全新的體驗。

朝陽科大校長鄭道明表示，為持續拓展國際交流，朝陽不但與海外640所學校簽訂學術合作協議，同時亦透過校際互訪，與全球頂尖大學建立長期穩定的合作關係。朝陽去年已選送6名飛航系學子赴美國長榮飛行學院接受專業飛行訓練並取得認證，今年更將與美國普渡大學合作，提供飛航圓夢獎學金，讓學生有機會接軌世界頂尖大學學習飛行，邁出令人振奮的一大步。

飛行與民航人員技術系主任盧衍良也提到，朝陽科大飛航系是全台唯一與國籍航空公司合作提供飛行專業訓練的科系，同時規劃建置包含飛行操作、飛航管制、客艙事務、航務管理等多項領域的專業教室，讓學生透過實務課程了解空勤及地勤的相關作業。很高興此行透過與美國普渡大學的交流，讓朝陽有機會拓展國際聲望，並透過專業飛行培訓及航空產業參訪，深化國際鏈結，開啟飛航人才培育的新契機。