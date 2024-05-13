梅雨季神隊友 運動防水鞋下殺3000元有找

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初夏來臨意味梅雨季腳步進逼，每年5、6月開始降雨量偏多，讓不少通勤族相當苦惱；戶外裝備通路觀察，每年梅雨季，防水鞋銷量都能較3、4月同期翻漲1至1.5倍，尤其碰上畢業季加上暑假將至，學生客明顯變多，不少運動鞋不到3000元就有GORE-TEX防水機能，穿去戶外十分合適，即便穿壞也不會太心疼，部分款式打折後隨即完售，熱銷程度不言而喻。

New Balance「Fresh Foam X 880v13」鞋款透過黑色交織水手藍展現炫酷個性，配備支撐力強的Fresh Foam X 輕彈中底，訴求穩定又輕彈，同時配備GORE-TEX內裡，標榜遇濕也能保持雙腳乾爽。

ASICS看好梅雨季助攻銷量，特別在官網開闢防水系列，其中也不乏有物美價廉的鞋履，像是「GT-1000 11 GTX」鞋款亦有GORE-TEX加持，能在潮濕環境中自在行走，低密度FLYTEFOAM中底科技更可提升腳感的柔軟與舒適性。

adidas「SPIRITAIN 2000 GORE-TEX」跑鞋防水之餘，FORMOTION科技能隨動作調整，提供靈活支撐，幫助落地時緩解衝擊力；NIKE「Juniper Trail 2 GORE-TEX」越野跑鞋，標榜抓地力出色且中底柔軟， 讓腳趾在混雜雨水、雪水和泥濘的越野環境中同樣可保持乾燥。