台智光赴市府說明光纖覆蓋狀況 資訊局：暫無再次檢視必要

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台智光合約案爭議延燒，北市府13日再度要求台智光到府說明是否符合母約規範，資訊局說明，依台智光光纖覆蓋率達標高於母約規定、KPMG年度財務會計稽查及2016年工研院查驗報告內容皆符合規定，依上述可認定台智光鋪設幹線已符合母約規定，暫無再次現勘檢視的必要。

「台北市光纖網路委外建設暨營運案」專案小組會議13日上午依 5月2日財建委員會專案報告決議，查核台智光鋪設幹線是否符合母約之規定，出席機關包含，資訊局、法務局、工務局、工研院 、KPMG、台智光，工研院因原查核團隊已解散因此並未出席。

台智光表示，光纖覆蓋率達標99.9％，高於母約規定之80％，除「松山機場智慧圖書館」因施工困難租用9條中華電信線路外，全數光纖均為自有。除無低買高賣情形外，亦無其他與第三方電信業者合作之情形。

台北市資訊局表示，KPMG針對年度財務會計稽查及審核面說明，間接證據顯示並無不符，另檢視2016年工研院查驗報告內容，就基本建設現場查驗、市民戶數覆蓋率 GIS 系統驗證、光纖品質現場查驗、需求與功能性驗證現場抽測進行探討，直接證據上顯示已達結案標準。

資訊局說明，綜合以上具信效度之證據尚屬充足，可認定台智光鋪設幹線已符合母約規定，暫無再次現勘檢視必要。